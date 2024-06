Ezek lettek 2024 legjobb cukrászdái

Ikonikus operák és krémesek, csokoládévarázs, francia stílusú desszertalkotások - csodás édes remekműveket kóstolhatunk a Dining Guide Top 100 Étteremkalauz Top 10-es listáján szereplő cukrászdákban. Az óbudai Málna The Pastry Shop 2024-ben harmadik alkalommal szerezte meg a kiadványban az év legjobb teljesítményét jelentő Év Cukrászdája díjat, így ezzel Magyarországon a Mihályi Patisserie után második cukrászdaként a Hungarian Pastry Shop Best of The Best cím viselője is.

De nem csak a legédesebb helyszíneket, hanem a legkreatívabb szakembereket is díjazták. Az idei évben a Dining Guide egy új díjjal, az Év Cukrásza Díj odaítélésével ismerte el egy kimagasló éttermi cukrász teljesítményét. Az éttermek kínálatának egyik, ha nem leglátványosabb elemei a tányérdesszertek, azok prezentációja, innovációja és azzal együtt mindenki számára érthető megoldása a vendégélmény magas színvonalú megvalósításához elengedhetetlen. Az elmúlt időszakban Budapest egyik legimpozánsabb luxusszállodájának a Four Seasons Hotel Gresham Palace cukrászatának vezető cukrásza a nemzetközi viszonylatban is meghatározható szakember Szűcs Árpád új éttermi desszertjei kiemelkednek a magyar éttermek desszert kínálatából. A cukrász séf kitűnő érzékenységgel összeállított választékával egyedülálló módon ötvözi a klasszikus és modern éttermi desszert és cukrászati termék kínálatot. Az idei év újdonsága volt még, hogy a Dining Guide külön fejezetben foglalkozott a fenntartható gondolkodású vendéglátóipari egységekkel, mely a globális értelemben vett fenntartható, felelős magatartást és működtetést jelenti. Így nem csak az éttermek, de a cukrászdák között is megszületett a TOP 10-es lista, mellyel továbbra is arra szeretnék ösztönözni a hazai vendéglátókat, hogy folyamatosan edukálják kollégáikat, keressék azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével kompromisszumok nélkül csökkenthető a környezeti lábnyomuk. A Dining Guide hiszi, hogy a vendéglátás és a fenntarthatóság kéz a kézben járhat, hogy a hazai egységek a saját környezetükre vigyázva, abba integrálódva tudnak értéket teremteni és ezzel együtt egész városukat, illetve országunkat reprezentálni. Top 10 cukrászda a Dining Guide Top 100 Étteremkalauz szerint: Málna The Pastry Shop

Százéves Cukrászda

Auguszt Cukrászda Fény utca

Bergmann Cukrászda

Chouchou

Egy csipet torta

Kollázs Brasserie & Bar

Gerbeaud Cukrászda

Harrer Csokoládéműhely és Cukrászda

The Ritz-Carlton, Budapest Dining Guide Hungarian Pastry Shop Best Of The Best: Málna The Pastry Shop Fenntartható cukrászdák a Dining Guide Top 100 Étteremkalauz szerint: Chouchou

Harrer Csokoládéműhely és Cukrászda

Apátsági Rege Cukrászda

Erdős És Fiai

Ideál Desszert

Jardin

La Téne

Lujza & Koriander

Mon Petit Dessert Boutique

Vaj Így jellemzi a Dining Guide az ország legjobb cukrászdáit: Málna The Pastry Shop Az ötéves óbudai Málna The Pastry Shop már a megnyitása évében Magyarország egyik meghatározó, minőségi cukrászdájává vált. A modern felfogású, francia stílusú üzlet Kolonics Zoltán cukrász és felesége, Varga Ágnes családi vállalkozásaként működik. Kolonics Zoltán gondolkodásmódját a tradicionális magyar cukrászat megújítása, a desszertek kortárs újrafogalmazása vezérli. A Málna desszert koncepciói nagy szakértelemmel megalkotott magas minőségű desszertek. A cukrászat érzékenyen összeállított süteményekkel száll a versenybe, signature desszertjei a Kávés-málnás Opera, a ‘Málna’, a Lactée Karamell-málna, az almás pite és az Esterházy. Százéves Cukrászda A Százéves Cukrászda hazánk második legrégebbi cukrászdája; maga az élő történelem, ahol egy csésze finom kávé és egy sütemény mellett a vendégek kicsit visszarepülhetnek az időben, és felidézhetik a nyüzsgő kávéházak egykori hangulatát. Az 1801-es nagy gyulai tűzvész után épült házban Salis András cukrászmester alapított üzletet 1840-ben. Az azóta is működő cukrászda pultjában ugyanúgy megtalálhatók a minőségi sütemények és torták, mint a Cadeau kézműves bonbonok és csokoládék, a nyári szezonban pedig fagylaltokkal egészül ki a csábító kínálat. Auguszt Cukrászda Fény utca Auguszt József cukrászdája a magyar cukrászdai stílus meghatározó szereplője. Az alapító, Auguszt Elek 1870-ben nyitotta meg az első üzletét a Tabánban, ezzel elindítva a családi vállalkozást, amely azóta is a hagyományok és értékek megőrzésére törekszik. A napjainkban már az ötödik nemzedéket képviselő Auguszt József által vezetett vállalkozás hű marad az igazi, klasszikus magyar cukrászati tradíciókhoz, ugyanakkor az újításoktól sem idegenkedik. Budapesten három Auguszt Cukrászda üzemel, de a Dining Guide tesztjei alapján a Fény utcai üzlet bizonyult évek óta a legmagasabb színvonalúnak, ahol a vendégek a hagyományok és a megújulás tökéletes harmóniáját élvezhetik. Bergmann Cukrászda A nagy múltú Bergmann család vállalkozásaként működő cukrászda a klasszikus polgári cukrászdák és kávéházak hangulatát idézi. A kínálat is igazodik a hely stílusához, de a nem mindennapi minőségű, klasszikus magyar desszertek mellett a Bergmann ház saját kreációi is a kínálat részét képezik. A vendégek szerint Magyarország egyik legjobb, ha nem a legjobb krémese a híres Bergmann krémes – már csak ezért a remekműért is sokan látogatnak hozzájuk. Az édességeken túl a cukrászda kiemelkedő minőségű kenyereket is kínál vendégei számára. Chouchou A Chouchou újhullámos, francia stílusú desszertjeit, illetve hagyományos magyar süteményeit egy pályaelhagyó közgazdász, Szász Kinga álmodja meg. Valamennyi desszert és csokoládé helyben készül válogatott, prémium alapanyagokból. A cukrászda péntekenként várja vendégeit Újlipótvárosban kézműves trüffelekkel, bonbonokkal, csokoládékkal és süteményekkel, ám kreációik számos speciality kávézóban is megtalálhatók Budapesten. Akik szeretnének biztosra menni, előre is megrendelhetik a modern klasszikus, illetve innovatív vonalat képviselő süteményeket, de azok sem fognak üres kézzel távozni, akik az utcáról térnek be a hét utolsó munkanapján a Hegedűs Gyula utcai üzletbe. Egy csipet torta Bíró Levente és Horváth Alexandra tulajdonosok nyolc éve látják el nagy odaadással és hibátlan szakértelemmel készített pasztellszínű tortáikkal és desszertkölteményeikkel az esküvőkre és egyéb fontos eseményekre készülőket, 2023 szeptembere óta pedig a Szalay utcában várják a vendégeket. Cseppet sem túlzás ezt a cukrászdát ékszerdoboznak nevezni: harmonikus miliője, hangulatos színekben pompázó enteriőrje barátságos, otthonos oázist jelent a nyüzsgő belvárosban, és a figyelmes kiszolgálás csak tovább fokozza ezt a hatást. Az újhullámos, francia stílusú sütemények inkább műalkotások, mintsem egyszerű desszertek, melyek közül a citromos tarte, a Sacher torta és a pavlova a legnépszerűbb. Kollázs Brasserie & Bar A Four Seasons Hotel Gresham Palace executive pastry séfje, Szűcs Árpád 2023 tavasza óta felel a luxushotel cukrászati kínálatáért. Véleménye szerint, ha valaki lépést akar tartani a világgal, nem szabad a sütemények eredetét elfelejtenie, hanem úgy kell modernizálnia, hogy közben a sütemény megtartsa értékét és üzenetét, emellett pedig a közízlésnek is megfeleljen. Egy jó desszert három dologtól lesz kivételes: a kiváló alapanyagtól, a megfelelő technológiától, valamint a belefektetett tudástól, szenvedélytől és mondanivalótól. A Kollázs cukrászséfjének süteményei frissen készülnek és kerülnek a vendégek asztalára; a St. Honoré és a Paris-Brest egyenesen kihagyhatatlan. Gerbeaud Cukrászda A nagy múltú, legendás Gerbeaud Kávéház rengeteget tett azért, hogy a tradicionális magyar desszertek világszerte ismertté váljanak. Cukrászati koncepciójuk a hagyomány és az innováció ötvözése annak érdekében, hogy mind a hazai desszertrajongók, mind pedig a Magyarországra látogató külföldiek kortárs formában ismerjék meg a népszerű klasszikusokat. A patinás épületben működő kávéház miliője a századforduló idejére repíti vissza vendégeit, akik olyan nagy hagyományú hazai desszertek közül válogathatnak, mint a Somlói galuska, a Dobostorta, az Eszterházy szelet vagy a Gerbeaud házi krémes. Harrer Csokoládéműhely és Cukrászda A generációkon át öröklődő tudás, tapasztalat és a kiemelkedő színvonal egyet jelent a Harrer cukrászdinasztia nevével. A családi vállalkozás első magyarországi üzlete közel 30 évvel ezelőtt nyitotta meg ajtaját az édességrajongó vendégek előtt Sopronban, a népszerű csokoládéműhely pedig 2009 óta működik. Karl Harrer – aki szerint az édességkészítés a legizgalmasabb kreatív alkotói folyamat – egykor Ausztria legfiatalabb cukrászmestere volt, versenyzett Kanadában, Japánban és Szingapúrban is. A Harrer cukrászati termékek kínálatában a mindenki által ismert és kedvelt sütemények mellett a merészebb, különlegesebb kreációk is felsorakoznak, amelyek minden esetben válogatott, kivételes minőséget képviselő alapanyagokból készülnek. The Ritz-Carlton Budapest Bár a Ritz Carlton Hotel cukrászata hagyományos értelemben nem nevezhető cukrászdának, mégis olyan kivételes kínálattal várja a vendégeket, hogy ezzel kiemelkedik a hazai felhozatalból, így a desszertkedvelőknek mindenképpen érdemes lehet idelátogatni. A luxushotel desszert- és tortaválasztékáért Mázas István főcukrász felel, akinek neve garanciát jelent a csúcsminőségű, prémium alapanyagokból készülő, modern felfogású, de klasszikus hagyományokat idéző süteményekre. Kihagyhatatlan a Royal Csokoládétorta, amely a Ritz Carlton egyik ikonikus desszertjeként mindig kapható és elvihető, de a Lemon Chello torta vagy az Opera Kávé Torta is remek választás lehet.