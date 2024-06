Zöld műköröm a karbonsemlegességért

Minden évben június 5-e a Környezetvédelem Világnapja. Mindennapi életünknek számos olyan területe van, amelyben egy kis odafigyeléssel, tudatos döntésekkel és hosszú távú tervezéssel mérsékelhetjük a környezetünkre gyakorolt negatív hatást. Választhatunk akár olyan műköröm alapanyagokat, ahol a gyártás és a kereskedelem minden területének része a környezetbarát szemléletmód.

Hétköznapi tevékenységeink jelentős hatással vannak a bolygónkra, legyen szó akár a divatról vagy a szépségápolásról. A világnap – ha csak kis időre is – de minden évben újra és újra felhívja a figyelmet a környezet védelmének fontos és megoldandó problémáira.

„Azt valljuk, hogy a környezettudatos magatartás nem korlátozódhat csupán az év egyetlen napjára, annak folyamatosan, az év minden napján jelen kell lennie egy tudatos és felelős cég életében. A Környezetvédelmi Világnap ugyanakkor nagyszerű alkalom arra, hogy felhívjuk a vásárlók, kollégák, partnerek figyelmét a zöld törekvések fontosságára” – hangsúlyozza a Mystic Nails Marketing és Projektvezetője.

Ökolábnyom-matek

Az ökológiai lábnyom egyebek mellett azt mutatja meg, hogy életvitelünkhöz mennyi környezeti erőforrásra van szükségünk, önmagunk fenntartásának, a megtermelt hulladék elnyelésének mekkora a természeti környezetre gyakorolt hatása. Ennek értéke kiszámítható emberekre, csoportokra, régiókra, országokra vagy akár vállalkozásokra is.

„Mi Mystic Nails-nél az Erdőmentők Alapítvánnyal összefogva 2022 óta minden évben annyi fát ültetünk, hogy a belföldi szállításból eredő karbonlábnyomunkat 100 százalékban semlegesítsük. Ez évente 250-350 darab fát jelent” – mondta el Szabó Péter.

A cég szállítmányozó partnerének számításai szerint a belföldi csomagszállításaik úgynevezett CO2e értéke 4,81 tonna volt tavaly. Ez a mutató nem csak a szén-dioxid kibocsátást jelzi, hanem minden egyéb üvegházhatású gáz kibocsátást is tartalmaz. Viszonyításként egy átlagos magyar lakos éves karbonlábnyoma 4-5 tonna CO2e, de egy amerikai állampolgáré a 14-16 tonnát is eléri évente. A Mystic Nails szállítmányozó partnere ezen felül az üzleti tevékenységéből eredő egyéb adatokat is kiszámolja, beleértve a nyomtatást, de még az irodai kávéfőzést is, majd a kapott értéket visszaosztja csomagszámra. Ezután szakértők bevonásával megállapították, hogy talaj- és fatípus függvényében a karbonlábnyom semlegesítéséhez mintegy 315 darab fát kell ültetni. Az Erdőmentők Alapítvány a cégtől megkapta az ehhez szükséges anyagi erőforrást és a fatelepítést el is végzi az év során.

„Imádjuk az állatokat”

„Büszkén viseljük „A legzöldebb műköröm márka” megnevezést, hiszen az irodákban és a raktárakban egyaránt szelektíven gyűjtjük a hulladékot, minden lézernyomtatónkban csak újrahasznosított papírt használunk, kollégáink elektromos rollerrel közlekednek a cég telephelyei között és az idei évtől napelemes energiával látjuk el a gyártóhelyet és a raktárat” – tette hozzá Szabó Péter.

„Alapanyagaink 96 százalékban bizonyítottan vegánok, tehát állati eredetű összetevőt nem tartalmaznak. Betartjuk az Európai Uniós alapszabályt, amely szerint nem hozható forgalomba olyan kozmetikai termék, amelyet (vagy amelynek összetevőit) állatokon teszteltek. Mi büszkék vagyunk rá, hogy kizárólag olyan minősített nyersanyag beszállítókkal dolgozunk, akik ezen előírásokat bizonyítható módon és rendkívül szigorúan tényleg be is tartják. Nem kérdés, hogy egyetlen Mystic Nails terméket sem tesztelhetnek állatokon – elvből sem, mert mi imádjuk az állatokat.”

Szemléletformálás a vásárlók körében

„Azt valljuk, hogy a Földet nem az őseinktől örököltük, csak az unokáinktól kaptuk kölcsön. Ezért szeretnénk, ha minél kevésbé szennyeznénk a bolygónkat. Mindannyiunknak fontos Földünk jövője, ezért mindent megteszünk, hogy óvjuk a környezetet, és vásárlóinkat is arra buzdítjuk, hogy környezettudatos, felelősségteljes döntéseket hozzanak egy zöldebb világért.”

A társaság csaknem 40 fát óv meg a kivágástól minden évben azzal, hogy 100 százalékban újrahasznosított és újrahasznosítható dobozokat használ, az idei évtől pedig otthoni komposztálásra is alkalmas térkitöltő légpárnákat használ a kiszállított rendelések csomagolásában. A műanyag ragasztószalagot papír alapúra cserélték és 84 százalékkal kevesebbet használnak belőle, mint korábban, az önzáródó doboz kialakításának köszönhetően. Az évente megrendezésre kerülő Kedvenc Műkörmösök Napján tégelyvisszaváltó akcióval készülnek, áprilisban több, mint 400 kg tégely került vissza, a cég azóta gondoskodott azok megfelelő hulladékkezeléséről.

„Azt tervezzük, hogy a jövő évi termékkatalógusunk már csak online formában lesz elérhető, hogy ezzel is óvjuk a fákat a kivágástól” – árulta el a Mystic Nails Marketing és Projektvezetője.

„Az ökológiai lábnyom csökkentéséhez összefogásra, közös erőfeszítésére van szükség, így a vásárlóinkéra is. Sokszor nem is kell óriási tettekre vagy lépésekre gondolni, de mindennek az alapja, hogy előtérbe helyezzük a környezettudatosság fontosságát a fejünkben, majd a cselekedeteinkben egyaránt” – fogalmazott Szabó Péter.