4000 négyzetméteren, 500 000 lufiból készült Európa legnagyobb léggömb projektje

Több tucatnyi külföldi, és magyar léggömbművész, és közel 100 fős önkéntes csapat vállalkozott arra, hogy elkészítse Európa legnagyobb lufikiállítását, egy olyan világot létrehozva, ahol minden lufiból van. A június elsején nyíló kiállításon, négyezer négyzetméteren csodálhatjuk meg a közel ötszázezer léggömbből készült remekműveket, amelyeket a nemzetközi csapatok megálmodtak, majd megépítettek.

Aki még nem hallott a léggömbművészetről, most minden bizonnyal hatalmas rajongó lesz, hiszen elképesztő alkotásokkal találkozhatunk a BOK csarnokban június 1-től. A hatalmas kiállítótéren építették fel ugyanis a nemzetközi csapatok a világ ikonikus építményeit és állatait ábrázoló alkotásaikat, amelyek segítségével az egész világot bejárhatjuk. Az elképesztő lufiszobrok látványa mellett egy igaz kaland részesei is lehetünk: kereshetünk rejtett nyomokat az egyes kontinenseken, kikapcsolódhatunk a szórakoztató zónában, de azt is kipróbálhatjuk, milyen tehetségesek vagyunk a léggömbszobrászatban.

„Ez a legnagyobb lufi kiállítás, amit valaha Európában rendeztek. Számos kiállításom volt már Amerikában, Kínában, Törökországban, sőt, Guinness-rekordokat is döntöttünk, de számunkra ez az első ilyen méretű projekt Európában. 500 000 lufit használunk, amelyek segítségével egy világ körüli utazásra visszük a látogatókat. Az űrből indulunk, majd egy útlevéllel beléphetnek a látogatók a Földre, ahol minden kontinensen lepecsételik az útlevelüket. Nincs meghatározott sorrend, mindenki szabadon mozoghat. A központi hely a labirintus, amely 90 000 lufiból épült, ez a kiállítás központja. Itt láthatjuk a léghajókat a labirintus felett, a felhők között és így lehet átkelni egyik kontinensről a másikra. Azért választottuk az utazás témáját, mert igazi kalandot szerettünk volna adni az embereknek, a legtöbben pedig az utazásaikat tartják a legemlékezetesebb kalandnak az életükben” – mesélt a kiállítás tematikájáról Guido Verhoef, nemzetközi léggömbművész, a rendezvény művészeti igazgatója. Guido az Év Európai Léggömbművésze cím birtokosa, valamint két életműdíjat is kapott a nemzetközi léggömbipar iránti elkötelezettségéért.

Dzsungel, Szabadság-szobor és piramisok lufiból

A léggömbművész azt is elárulta, hogy a kiállításon az összes földrész jellegzetes tájait bejárhatjuk, mindezt természetesen lufiból készítve: megcsodálhatunk a dzsungelben egy maja templomot, repkedő papagájokat vagy épp flamingókat a vízesés mellett, de a kanadai vidéket is felfedezhetjük vízeséssel, grizzly medvékkel, fehérfejű rétisasokkal. Átsétálhatunk a Brooklyn híd alatt New Yorkba, meglátogathatunk egy étkezdét, ahol egy valódi zenegép szól, láthatjuk a Szabadság-szobrot, valamint egy nagy rózsaszín Cadillacet is. Európa lufitájait is felfedezhetjük a holland szélmalmokkal, a tehenekkel és birkákkal, de láthatjuk az Eiffel-tornyot és a Moulin Rouge-t is. Nézhetünk lufidelfineket, lufikengurukat Ausztráliában, de megcsodálhatjuk az egyiptomi lufipiramisokat is.

„A teljes kiállítás megtervezése három hónapot vett igénybe. Teljes 3D-s terveket készítettem a számítógépen, majd elkészítettem az egész tervet. Minden kompozícióhoz, látványtervhez el kell végezni a pontos számításokat, ami időigényes és nagy precizitást igénylő feladat. Budapesten összesen hét napig dolgozott napi 100 ember 9 órában. Ez rengeteg léggömb felfújását jelenti. Megépítették lufiból a Lánchídat, ami önmagában is egészen elképesztő. A lufik mind környezetbarátok, a legnagyobb kihívásunk éppen az volt, hogy kellőképpen tartósak maradjanak. Mondhatjuk, hogy a kiállítás 95 százalékát gyakorlatilag levegőből építjük, és 5 százalék környezetbarát anyagból” – tette hozzá Guido Verhoef.

A nemzetközi alkotók által összerakott léggömbkiállítás magyar vonulattal is rendelkezik. Verhoef ugyanis Forray Niki ballonszakértőt, az Ünnepek Áruháza igazgatóját kereste meg az ötletével, hogy elhozná Budapestre az általa megálmodott lufivilágot. Együttműködésüknek köszönhetően számos magyar művész is dolgozik a kiállításon.

„Nagyon szerencsések vagyunk, hogy Magyarországon látható ez a kiállítás, és hogy a magyar művészek is részt vehetnek benne. Nagyon jó együttműködés alakult ki a nemzetközi művészek között, és nagyon örülök, hogy logisztikai partnerként támogathatom a projektet és a magyar művészek részvételének koordinálását. A Sempertex lufikat – amelyekből a kiállítás anyaga is készült – ráadásul mi forgalmazzuk. A léggömbművészet esetében ugyanis kiemelten fontos a jó minőség, ez pedig hatalmas lendületet adhat a hazai lufiiparnak is. A minőség mellett a biztonságos és környezetbarát technológia a legfontosabb a művészeknek és nekünk is, éppen ezért is örülünk nagyon az együttműködésnek, hisz magas minőségű, környezetbarát és biztonságos léggömböket forgalmazhatunk mostantól, ráadásul csodás színekben.”