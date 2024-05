Hazaérkezett a magyar delegáció a hatalmas sikerrel zárult Egyesült Államokban megrendezett tudományos versenyek világbajnokságról

Ez évben is Los Angeles adott otthont a tudományos versenyek világbajnokságának, az International Science and Engineering Fair-nek, amelyen hatalmas magyar siker is született. Laskai Szilveszter, a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium diákja a több ezer induló közül negyedik helyezést ért el. A magyar versenyző, a Magyar Innovációs Szövetség által szervezett Országos Tudományos és Innovációs Olimpián elért eredménye alapján kvalifikálta magát a nemzetközi versenyre.

Laskai Szilveszter „Vontatási inverter tervezése SiC félvezetőkkel” c. pályázatával képviselte Magyarországot a versenyen, amely projekttel már az Európa Bajnokságon is különdíjban részesült, tavaly szeptemberben. Szilveszter egy vontatásra optimalizált SiC-Ml OSFET alapú invertert fejlesztett és mutatott be. A innovatív megoldás kiválóan alkalmazható, mint általános célú frekvenciaváltó és energiasűrűsége 60%-kal nagyobb, mint egy hasonló teljesítményű kereskedelmi forgalomban kapható frekvenciaváltónak. A neves szakemberekből álló zsűri értékelésében kifejtette, hogy a kifejlesztett SiC inverter – mint energiahatékonyságot növelő innovatív eszköz – egy megfelelő és adekvát választ adhat a gazdasági és ökológiai környezet változásaival kapcsolatos kihívásokra. Maya Ajmera, a Society for Science elnök-vezérigazgatója a díjátadó ünnepségen kiemelte, hogy az ISEF zárását követően, amikor elhagyja Los Angelest, elégedettség tölti el, ugyanis biztos benne, hogy a világ jó kezekben van. Kiemelte továbbá, hogy a tudomány folyamatosan formálja át világunkat és a fiatal tudósok, kutatók ennek a folyamatnak a legfontosabb katalizátorai. A világbajnokságon közel 2000 diák versengett egymással a világ 49 államának és 70 országának képviseletében. A magyar csapat tagja volt Vajda Ádám, az ELTE Radnóti Miklós Gimnázium kiváló diákja is, aki szintén a MISZ által szervezett 32. Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny második díjasa, az idei, 33. OTIO döntőse. A magyar delegációt Pazsák Zsófia, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezetőigazgató-helyettese vezette.