Coach a zsebben, avagy ingyenes app az önfejlesztéshez

Az idő az egyik legértékesebb erőforrásunk, ezért gyakran küzdünk azzal a kihívással, hogyan osszuk be hatékonyan, hogy ne csak a kötelezettségeinket teljesítsük, de személyes céljainkat is megvalósíthassuk. A Kriston Gábor által létrehozott BlissCompass időrögzítő alkalmazás pont ezen a területen kíván segítséget nyújtani, egy olyan eszközt biztosítva, amely lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy lássák és értékeljék, hogyan töltik valójában az idejüket. Az alkalmazás a közelmúltban a nap terméke lett a közösség szavazatai alapján a legnagyobb startupok indulását hírül adó platformon, a Product Hunt-on, így világszerte is sokan használják a magyar találmányt életük pozitívabb irányba tereléséhez.

A BlissCompass nem csupán egy időkövető eszköz, hanem egy mélyebb önismereti útmutató is, amely segít feltárni és átgondolni az életünket formáló tevékenységeinket. Az alkalmazás használatával a felhasználók képesek lesznek rávilágítani, mely szokásaik és tevékenységeik szolgálnak értéket, és melyek azok, amik távol tartják őket a céljaiktól. Ezáltal nemcsak a rossz szokásaikat ismerhetik fel és változtathatják meg, de azokat a tevékenységeket is beazonosíthatják, amelyek igazán boldoggá teszik őket. „Az idő sokszor úgy elillan, hogy észre sem vesszük, mire ment el. A munka vagy éppen a közösségi média végtelen sodrásában gyakran csak a nap végén jövünk rá, hogy robotpilóta üzemmódban, átgondolás nélkül haladtunk a feladatainkkal. A program használatával az emberek képessé válnak egy személyre szabott életstratégia kialakítására, amely elősegíti a tudatosabb életvitelt. Az alkalmazás által biztosított adatok és visszajelzések révén időben észrevehetőek lesznek a változtatásra szoruló területek, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy elkerüljék a »sehol sem tartok« érzést és az ebből kibontakozó krízist”– hívta fel a figyelmet Kriston Gábor, folyamatoptimalizálási szakértő, a BlissCompass megálmodója. Ingyenesen elérhető A BlissCompass egyfajta életvezetési mentor, amely segítséget nyújt abban, hogy teljes értékű és tudatos életet élhessenek a felhasználók. Az, hogy az alkalmazás ingyenesen elérhető, Kriston Gábor elkötelezettségét mutatja az emberek jólétének és fejlődésének támogatása irányában. Ezáltal mindenki számára lehetőséget biztosít, hogy felfedezze és kiaknázza a lehetőségeit, miközben aktívan formálja saját életét. „Szeretném, ha az emberek tudatosabban gazdálkodnának az idejükkel, felismerve, hogy mely tevékenységeik hozzák a legtöbb örömöt és elégedettséget az életükbe. A rendszer nemcsak a munkaidő nyomon követésére alkalmas, hanem személyes tevékenységek rögzítésére és értékelésére is. Ez segít abban, hogy jobban átlátható legyen, mire mennyi idő jut a mindennapokban, és szembesít azzal is, mik azok az elemek, amelyek a legtöbb időt rabolják el más, hasznosabb cselekvésektől. Ez különösen fontos azok számára, akik éveket töltöttek el egy nem kielégítő munkakörben, vagy akik rossz szokásaik rabjai maradnak anélkül, hogy tudatosítanák magukban ezek káros hatásait”– avatott be Kriston Gábor. Az élet inspirálta Kriston Gábor a saját tapasztalataiból indult ki, amikor az alkalmazást kifejlesztette. Látta, hogy az emberek gyakran elpazarolják az életüket olyan tevékenységekkel, amelyek nem hoznak nekik igazi örömöt vagy értéket, és nem ismerik fel időben, ha nem megfelelő irányba haladnak. Gábor szeretett volna egy egyszerű, de hatékony eszközt kínálni, amely segít a felhasználóknak felismerni és átértékelni, hogy mire fordítják az idejüket. Elmondása szerint ez a kezdeményezés nem csupán azoknak kínál iránytűt, akik már régóta keresik az önfejlesztés útjait, hanem azok számára is, akik most ismerkednek csak ezzel a világgal. Ahogy fogalmaz: Ha mindenki egy ilyen rendszert használna úgy, ahogy a Facebookot használják, akkor sokkal boldogabbak lehetnénk. „Az alkalmazás használata során rögzíthetjük a napi tevékenységeket és az azokhoz kapcsolódó érzéseiket is, így valós időben láthatjuk, hogy mely tevékenységek töltenek fel pozitív energiával, és melyek azok, amelyek esetleg negatív hatással vannak a közérzetünkre. A rendszer lehetőséget ad arra, hogy a tevékenységeket különböző kategóriákba soroljuk, így még áttekinthetőbbé téve, hogy milyen területekre fordítjuk a legtöbb időt. A kategorizálás segítségével könnyebbé válik azonosítani, mely szerepkörök és tevékenységek jelentik számunkra az igazi szenvedélyt és örömforrást”, mutatott rá a szakember. Megélhető érzelmek A rendszer egyik legfőbb előnye, hogy nem igényel extra időráfordítást: a nap végén nem kell megpróbálnunk felidézni, hogy milyen érzések kísérték az egyes tevékenységeket; egy egyszerű kattintással, azonnal rögzíthetjük a reakcióinkat. Ezáltal a pozitív és negatív élményeket egyaránt megélhetjük, a stressz kezelése mellett a hála gyakorlására is lehetőség nyílik. Ez a funkció segít elkerülni a kiégést, mivel lehetőséget ad arra, hogy a felhasználók „kiadják” magukból a negatív érzéseiket, hasonlóan ahhoz, mintha „jólesően káromkodnának” egy frusztráló esemény után. „Fejlesztés közben az motivált, hogy egy olyan eszközt hozzak létre, ami nemcsak hogy segít az embereknek jobban megérteni saját időhasználatukat, hanem elősegíti az önfejlesztést is, növelve ezzel az életminőséget. A BlissCompass tehát nemcsak egy időrögzítő eszköz, hanem egy öntudatos életvitel felé vezető útmutató is, amely támogatja a felhasználókat abban, hogy megvalósítsák azokat az álmokat és célokat, amelyek valóban fontosak számukra” – zárta gondolatait a BlissCompass megálmodója.