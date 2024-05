Ezek az idei kulcstémák a webes és marketingstratégiák terén

Mások mellett Balogh Levente, a Szentkirályi ásványvíz alapítója, Wolf Gábor kisvállalati marketingszakértő, Sárospataki Albert, a Billingo vezérigazgatója és Huszár Viktor, a Teqball társalapítója is előadást tart az idei Maximum Web és Marketing Konferencián, ahol a részt vevő vállalkozók elsősorban a sikeres cégvezetés és online működés megvalósításához gyűjthetnek hasznos tudást a leghitelesebb példaképektől.

„A Maximum Web és Marketing Konferencia megálmodásánál azt tartottuk szem előtt, hogy egy napra összehozzuk az ország legelismertebb nagyvállalkozóit, szakértőit, akik a gyakorlatban végzik azt, amit napjainkban egy cégnek tudnia és alkalmaznia kell a sikeres működéshez” – fogalmazott a rendezvény ötletgazdája és tulajdonosa, a Maximum Business Web és Marketing Ügynökség alapítója, ügyvezetője.

Az idén második alkalommal életre hívott esemény fő témája: 2024 web és marketing trendjei.

„A Maximum Web és Marketing Konferencia fő célja, hogy olyan kézzelfogható és gyakorlatias tudást, információt kapjanak a jelenlévők, amellyel még nagyobb lépésekben lesznek képesek fejlődni az online térben. Azokat a vállalkozókat várjuk, akik már elindították saját cégüket, de még magasabb szintre akarnak jutni, de azokat is, akik vállalkozás indítását tervezik és a legnagyobbaktól szeretnének tanulni, motivációt szerezni” – tette hozzá Berta Gergő.

A Lurdy Házban május 23-án előadást tart mások mellett Magyarország egyik legsikeresebb vállalkozója és Cápája, Balogh Levente, Kulcsár Tibor, a Kulcs-Soft tulajdonosa és vezetője, Szilágyi Gábor, a MediaMarkt Magyarország ügyvezető igazgatója, Németh Kornél, a Rossmann Magyarország egyik ügyvezetője.

Nélkülözhetetlen tudás és üzleti kapcsolatok

„2024-ben már nem elég egy-egy marketingeszközben gondolkodni, hanem a 360 fokos web- és marketingrendszereké a jövő” – hangsúlyozta Berta Gergő. „A programot úgy állítottuk össze, hogy a jelenlévők egyetlen nap alatt elég inspirációt gyűjthessenek, és a jövőt meghatározó új technológiákról és irányzatokról is értesülhessenek. Fontos látni, hogy napjainkban a digitalizáció, a mesterséges intelligencia alkalmazása, az online megjelenés és annak sikeressége már elengedhetetlen.”

A tavalyi első rendezvény után elvégzett kérdőíves felmérés azt bizonyítja, hogy a részt vevő vállalkozók száz százalékban hasznosnak és ösztönzőnek érezték a konferencián való részvételt. A rendezvény ötletgazdája és tulajdonosa azt is fontosnak nevezte, hogy az esemény a kapcsolatépítés és az üzleti ismeretségek bővítésének is nélkülözhetetlen terepe.

„A tapasztalatokra és gyakorlatra épülő előadások mellett meghívtuk azokat a legjelentősebb szolgáltatókat is, akikkel mindenképpen érdemes eszmét cserélni, akár személyre szabott ötletekkel, tanácsokkal is bővülhet a vállalkozók fegyvertára és a résztvevők nélkülözhetetlen üzleti kapcsolatokkal is gazdagodhatnak” – hívta fel a figyelmet Berta Gergő.