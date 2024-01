Ez a három sláger biztosan ott lesz a Csináljuk a fesztivált! döntőjében

Forma–1-es versenyautó, szájharmonika-szóló és csókkirály-választás szórakoztatta a Csináljuk a fesztivált! első elődöntőjében a Duna nézőit. A tíz sláger közül ezúttal csak a három legjobbat juttathatta a döntőbe a zsűri és a stúdióközönség. Az élen holtverseny alakult ki: a Kell még egy szó és a Csókkirály végzett első helyen.

Január első szombatján az első elődöntővel folytatódott a Csináljuk a fesztivált!, a Duna korszakokon átívelő zenés showműsora. A versenyzők megújulva vitték színpadra slágerüket. A Neoton Família 220 felett című dalát Arany Timi egy Forma–1-es versenyautóból énekelte, az LGT Ő még csak most tizennégy blues-nótájában Takáts Tamás megmutatta virtuóz szájharmonika tudását, a Hungária Csókkirálya alatt pedig nemcsak a zsűri, hanem a közönség is táncra perdült, egy szerencsés néző még Szabó Máté koronáját is megkapta.

Meglepetésként a 85. születésnapját ünneplő zsűritagot, Korda Györgyöt köszöntötték.

Kapcsolódó tartalom

Fotók: MTI/Balogh Zoltán

A szabályok értelmében a három elődöntőből fordulónként csak a három legjobbra értékelt dal juthat tovább, így a döntőre 9-es slágerlista áll össze. Újdonság, hogy az utolsó elődöntőben, január 20-án a zsűri továbbjutásra választhat ki egyetlen olyan elődöntős slágert, ami a szavazatok alapján nem végzett dobogós helyen. Az első elődöntőből holtversenyben a Kell még egy szó Szabó Előddel, valamint a Csókkirály Szabó Mátéval jutott be a fináléba. Harmadikként az Origo Oláh Gergővel érkezett a döntőbe.

Fotók: MTI/Balogh Zoltán

Fotók: MTI/Balogh Zoltán

A január 13-i adásban a második elődöntővel folytatódik a showműsor. Az adásban tíz megújult produkciót láthat a közönség. A Csináljuk a fesztivált! következő részéig a műsor Médiaklikk-oldalán cikkek, videós tartalmak és kulisszatitkok várják a látogatókat. A műsor legújabb hírei elérhetők a Duna közösségi oldalain a Facebookon és az Instagramon.

Csináljuk a fesztivált! – szombaton 19:35-kor a Dunán.

Kiemelt kép forrása: MTI/Balogh Zoltán