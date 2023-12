Kozák Luca szerint mindenki győzni szeretne a SzuperPárosban

A Prima Primissima díjas M4 Sport december 25-től látható nagyszabású SzuperPáros című új műsorában Kozák Luca olimpikon gátfutó és Marozsán Fábián teniszező alkot szuperpárost. A versenyről és egyik kedvenc feladatáról is megosztott néhány részletet a 2022-ben az Év sportolójának választott Kozák Luca a Nemzeti Sporthíradóban.

Az év utolsó hete izgalmas sportműsort tartogat a közmédia nézőinek. December 25. és 29. között láthatják a SzuperPáros című sportvetélkedőt, amelyben 48 magyar élsportoló női és férfi vegyes párosokban méri össze technikai tudását és fizikai felkészültségét több sportos feladatban.

„Marozsán Fábiánnal személyesen most találkoztam először, de hamar kialakult köztünk az összhang, és annak ellenére, hogy mindketten egyéni sportolók vagyunk, remekül tudtunk csapatban is együttműködni” – mondta Kozák Luca a Nemzeti Sporthíradónak. Hozzátette: élvezték a versenyzést, nem csüggedtek, ha egy feladat kevésbé sikerült, és úgy látta, mindenki küzd a győzelemért. A Nemzeti Sporthíradóban láthatták, hogy jégkorongos, kosárlabdás és evezőpados feladatok mellett a versenyzőknek reflexeikre is szükségük volt. Ez utóbbi az egyik kedvence volt Kozák Lucának. Hogy olimpikonunk miként veszi az akadályokat szuperpárja oldalán, december 25-től tudható meg az M4 Sport új műsorából, amelyet hagyományteremtő céllal indít a Prima Primissima díjas sportcsatorna.

A SzuperPáros első adása december 25-én 20 órakor kezdődik, a sportolókért öt estén keresztül izgulhatnak a nézők. Az első négy adás december 25. és 28. között 20 órától az elődöntők küzdelmeiről szól, majd december 29-én 19 órától a döntőt láthatják, amelyben kiderül, ki lesz 2023-ban a SzuperPáros, a bajnokok bajnoka. Az M4 Sport műsorában Berkesi Judit köszönti a nézőket, a sportversenyt Hajdú B. István kommentálja.

SzuperPáros az M4 Sporton és az m4sport.hu oldalon december 25. és 29. között.

Kiemelt kép forrása: MTVA