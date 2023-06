Így nyer lendületet az adások előtt Forró Bence

A Nyár 23 műsorvezetője nemrég érkezett meg családi vakációjáról, és azonnal visszatért a munkához. Megújult energiáját reggeli rituáléjával igyekszik fenntartani, amelyben mindig partner műsorvezetőtársa, Somossy Barbara.

Forró Bence a Duna műsorvezetője lendületes személyiség, aki mindig frissen áll a kamera elé. Nyitottságával és szellemességével könnyedén tud kapcsolódni vendégeihez, ám a rendszeres korai kelések olykor neki sem mennek gördülékenyen. Annak érdekében, hogy már az adás első perceitől élénk legyen, Forró Bence kötelező reggeli rituáléként kávét és kólát fogyaszt. A napindító serkentőkkel egész nap éber és energikus tud maradni.

„A szokásos reggeli kávé-kóla kombó, és adásmenet átolvasás. Ez mindig ugyanúgy zajlik. Nem mondom, hogy kényszeresen követek rituálékat, de azért szeretem, ha van rendszer a készülődésben is” – írta Instagram-posztjában a Nyár 23 műsorvezetője, aki Somossy Barbarával hétfőtől szombatig reggelente várják a nézőket a képernyő elé. Az összeszokott páros ezen a héten is a Kárpát-medence izgalmas turisztikai célpontjait, a szezon turistacsalogató programajánlóit mutatja be az adásokban. A műsor elmaradhatatlan elemeként a révfülöpi mólóra idén is zenés produkciókkal érkeznek a sztárvendégek. Vasárnap pedig a hét legemlékezetesebb pillanataiból válogatott összeállítás várja reggelente a Duna nézőit.

Nyár 23 – élőben a Balaton-partról, hétfőtől szombatig 10 és 12 óra között a Dunán.

Kiemelt kép: Somossy Barbara és Forró Bence, a műsor házigazdái a közmédia NYÁR 22 címû magazinműsorát bemutató sajtótájékoztatón Budapesten 2022. június 8-án. Megújult tematikával, június 13-án indul a NYÁR 22, amelyben a nézők hétfőtől szombatig délelőtt 10 és 12 óra között programajánlókat, beszélgetéseket hallhatnak és naponta több turisztikai célpontot is felfedezhetnek a Duna csatornán. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)