Kautzky Armandot senki nem ültetheti a sarokba

Az Almárium házigazdája valóra váltotta szinkronszerepét. Kautzky Armand 36 évvel azután, hogy a Dirty Dancing – Piszkos tánc főhősének kölcsönözte hangját, a Duna magazinműsorának új rovatában megmutatta tánctehetségét.

A Jászai Mari- és Wacha Imre-díjas művész, ahol zenét hall, oda be is nyit. Az Almárium örök kíváncsi műsorvezetője nem elégedett meg azzal, hogy az egyik legnagyobb táncos kultfilm, a Dirty Dancing – Piszkos tánc főszereplőjének, Johnny-nak a magyarhangja volt, egy forgatás kedvéért egy szenior örömtánc csoporthoz csatlakozott. A lépések lelkes tanulása mellett a kifejezéseket is szívesen sajátította el az anyanyelvápolást küldetésének tekintő Montágh Testület tagja, új kedvence a „dozadó” lett. Kautzky Armand más közösségfejlesztő szenior programba is belekóstolt, és új játékokkal ismerkedett meg egy klubdélutánon. A rablórömi után a sakkot is kipróbálta, de hogy mennyire lett a táblajáték mestere, a bejátszóból kiderül.

A következő hetekben a Duna délelőtti és a délutáni magazinműsorának újdonságaként az Almárium és a Család-barát jól ismert arcai új élmények után kutatnak, hogy kedvet csináljanak a nézőknek kreatív és hasznos foglalatosságokhoz.

Almárium – szakértő- és sztárvendégekkel, minden hétköznap 13:30-tól, folytatás 15:00-kor és 16:50-kor a Dunán.

Kiemelt kép: Kautzky Armand Jászai Mari-díjas színművész a Magyar filmek vasárnap este a Dunán címmel tartott sajtótájékoztatón a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) óbudai gyártóbázisán 2023. február 15-én. A közszolgálati média és a Nemzeti Filmintézet (NFI) együttműködésének köszönhetően a kortárs magyar filmművészet kiemelkedő alkotásai láthatók február 19-től vasárnap esténként a Duna tévén. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)