Haslánc és fül mandzsetta az idei ékszerslágerek

A nyár közeledtével egyre több ruha kerül le mindenkiről, és egyre több ékszert hordunk ilyenkor, hiszen már nem takarja sapka, sál vagy hosszú pulóver a csecsebecséket. Az idei év ékszertrendjében nagyon népszerűek az állatokat formázó ékszerek, ezen belül pedig a fülklipszek és a hasláncok.

A nyár a fesztiválok, szabadtéri bulik és utazások időszaka, ilyenkor mindenki szívesebben vásárol színes vagy csillogó ékszereket, amelyek a szikrázó napsütésben még szebben csillognak. A 2023-as év nagy trendje lesz a fül mandzsetta és a haslánc, de formától és fazontól függetlenül hihetetlenül kelendőek az állatos ékszerek is.

„Egyre nagyobb az igény az állatos ékszerekre, de ezen belül is egyre bővül a paletta. A legnépszerűbbek továbbra is a kutyás és cicás ékszerek, és az egyes kutyafajtákra is egyre többen keresnek. Ezen belül jelenleg a francia bulldogos, csivavás és németjuhászos csecsebecsék a kelendőek, de kezdenek az élre törni a belga juhászt ábrázoló medálok, karkötők és fülbevalók is” – mutatta be az idei ékszertrendet Hornyik Anna ékszerforgalmazó.

Bogaras orrpiercing és testhőre változó kaméleon

Hornyik Anna arról is beszélt, hogy meglepően sokan keresik a különleges állatokat formázó ékszereket, de az olyan csecsebecséket is, amelyek valódi rovarokat tartalmaznak.

„Egyre többen keresik a csigás, hörcsögös, malacos vagy tehenes bizsukat, forgalmazóként pedig igyekszünk minden igényt kielégíteni, még a legfurcsább kérést is. A kígyós ékszerek évek óta nagyon népszerűek, de ugyanígy a teknősös, békás és pillangós motívumok keresettsége is töretlen. Rengetegen választják a bogaras, ékköves orrpiercinget, amiből olyan verziót is forgalmazunk, amihez nem szükséges kifúratni az orrcimpát. A tavasz egyik vitathatatlan slágere a testhőre változó színű kaméleon medál, amelyet karkötőre fűzve is lehet hordani, de a gyantába foglalt skorpió vagy hangya is igen kelendő” – tette hozzá az Állatijó Ékszerek tulajdonosa.

Hornyik Anna szerint a nyári divatot az ékszerek között egyértelműen az állatos fülmadzsetták és a hasláncok diktálják majd. Az állatos ékszerek egy része ráadásul olyan verzióban is kapható, amelyet fémallergiások is hordhatnak, így ez sem lehet akadálya annak, hogy a viselője egy-egy szép bizsuval tegye teljessé a megjelenését.

„Elképesztő az érdeklődés a fülmadzsetta iránt, amiből vannak kisebb és nagyobb változatok és olyanok is, amelyekhez nem kell fület furatni. Egy hölgy például szeretett volna egy bizonyos fazonú pillangós fülmadzsettát, amiből nyolcfélét mutattunk neki, és végül mind annyira megtetszett neki, hogy berendeltük és mivel mind tetszett neki, vett is mindegyikből.”

Férfiaknál sas, medve, tigris és kígyó a kedvenc

Az ékszerkereskedő szerint nem csak a hölgyek körében népszerűek az állatos csecsebecsék, de férfiak is vásárolnak, sőt a gyerekek körében is nagyon kedveltek ezek a formák és minták.

Elsősorban persze hölgyek vásárolnak, de minden állatkedvelő, állattulajdonos megfordul nálunk, aki szívesen hordja magán kedvenc állatát valamilyen ékszer formájában is. Sok gyerekeknek szóló ékszerünk és kiegészítőnk is van, de férfiaknak is folyamatosan bővítjük a kínálatot, sok férfi keres állatmintás, például sas, medve, tigris vagy kígyó mintás ékszereket. A hölgyek közül a legtöbben egyébként a macskás ékszereket keresik, sok macskatartó szeret cicás ékszereket is hordani, de ajándékba is sokszor keresnek ilyen bizsukat, most az egyik fő kedvenc egy kis Sterling ezüst karika fülbevaló amin cicafülek vannak. De örök kedvenc egy apró rozsdamentes acél spot fülbevaló is, amiben már 20 -féle állatminta közül lehet választani.

Állatmenhelyeket támogatnak

Az állatos ékszerekkel a forgalmazó stílszerűen az állatmenhelyeket is szeretné támogatni, éppen ezért folyamatosan keresik a kapcsolatot olyan állatmentőkkel, akik nyitottak az együttműködésre.

„Már néhány állatokat segítő, állatmentő alapítvánnyal felvettük a kapcsolatot, hogy támogathassuk őket a bevételeink egy részével, illetve többször is felajánlottunk már ékszereket különböző jótékony célokra, és így az ékszerekből befolyt összegeket támogatásként tudtuk továbbítani” – fejtette ki Hornyik Anna.