A matematikus és a nyertes elárulta, hogy nyerhetjük meg a lottót

Rengeteg stratégia létezik a szerencsejátékosok között a főnyeremény megnyerésére, most a számok embere árulta el, melyik hasznos, és melyik nem segít elvinni a jackpotot.

Arra, hogy elvigyük a lottó ötöst 0,00000228 százalék esélyünk van, és bár megnyerni a főnyereményt lehetetlennek tűnik, egy matematikus a Wirednek elárulta, hogyan növelhetők az esélyek.

Ryan Garibaldi szerint jó stratégia, ha a népszerűtlen számokat választjuk, az is számít melyik lottót választjuk, esetleg a napi húzásokon veszünk részt, mivel egyes fajták kevésbé népszerűek, így kevesebben is játszanak vele, ezzel pedig nagyobb az esélyünk a nyerésre is.

(Fotó:MTI/Mónus Márton)

A lottónyertesek tapasztalatai szerint az alábbi stratégiákat válasszuk:

Válasszunk egymást követő számokat

1;2;3;4;5 – a Valami Amerikában ez a számsor bejött a Várnai testvéreknek. A módszer persze nem feltétlen növeli a nyerés esélyeit, viszont abban segít, hogy ne osztozzunk mással a főnyereményen.

Ezzel a módszerrel játszott Richard Lustig is, akinek négy alkalommal sikerült nyernie a helyi floridai lottón, összesen 1 038 499,92 dollárt (közel 36 milliárd forint).

Több szelvényt vásároljunk

A matek itt egyszerű, minél több verziót játszunk meg, annál nagyobb az esélyünk arra, hogy nyerjünk. A többszörös lottónyertes, Lustig szerint úgy gondoljunk erre, mint részvényvásárláskor a haszonra, így csak növeljük a lehetőségünket a nyerésre.

Ne legyenek szerencseszámaink

Teljesen felesleges ugyanazokkal a számokkal játszani vagy éppen egy teljes függőleges vagy vízszintest sort kiválasztani a lehetőségek közül, mert nem növeljük vele az esélyünk.

Kapcsolódó tartalom

Gondolkodjunk mások fejével

A lakosság jelentős része a születésnapja vagy egy szerettének születésnapja alapján játssza meg a számokat. Ebben az esetben rengeteg embernek lesznek 1 és 31 közé eső számai a naptárnak megfelelően. Ha 31 feletti számokat választ, az nem feltétlenül növeli a nyerési esélyét, de növelheti annak valószínűségét, hogy nem osztja meg a nyereményt senkivel, ha mégis nyerne.

De a matematikusok és a lottónyertesek is egyetértenek abban, hogy nincsenek biztosan beváló stratégiák, és mind Fortuna kezében vagyunk.

A 14. heti ötöslottó főnyereménye 4 milliárd forint. Szerencse Szombat 18:45-kor a Dunán!

Forrás: Daily Mail