A világ egyik leghíresebb szakácsa nem ismerte ezt a magyar ételt, de nem bánta meg hogy megkóstolta

Puck a legnagyobb filmes díjátadó cateringjét vezényelte Los Angelesben, 3 nappal később pedig már a magyar fővárosban kóstolta Mautner Zsófi főzelékeit.

A sztárséf, aki a világ 10 leggazdagabb séfjének egyike, nem először találkozik a gasztrobloggerrel. Wolfgang Puck a Matild Palotával való gasztronómiai együttműködése miatt időről-időre ellátogat Magyarországra, ilyenkor pedig nem mulasztja el, hogy valami újat tanuljon a magyar gasztronómiáról.

Tavaly nyáron Zsófi egy paprikafarmot mutatott a híres séfnek, az akkori találkozás pedig egy érdekes felismerést hozott: Wolfgang Puck, ahogy oly sok külföldi, nem tudja, mit is jelent a főzelék.

Zsófi szerint a főzelék igazi magyar specialitás, még lefordítani is nehéz, hogy ez pontosan micsoda, mert nem létezik rá angol kifejezés. Valahol a pörkölt és a leves között helyezkedik el a palettán,

Zsófi egy gasztronómiához értő ismerőse, aki egyébként a UCLA-n tanít, mint professzor, egy új kifejezést is alkotott rá a ’stew’ és a ’soup’ szavakból, így született meg a ’stoup’, melyet most Zsófi is továbbadott Wolfgangnak, amikor főzelékeit prezentálta.