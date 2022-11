Az első alacsony fashion modellek is bemutatkoztak a kifutón

Új fejezetet írt a divatvilágban a Petite Anita Janik. Eddig még soha nem kapott esélyt magyar divatbemutatón petite size tervező, ezért is számít rendhagyónak, hogy ezúttal kifejezetten alacsony nőknek szóló magyar divatmárka jutott egy verseny döntőjének top öt tervezője közé és nyerte a közönségszavazást. A III. The Fashion Show-n most először vonultak fel petite size modellek, bemutatva a hasonló adottságú nőknek szóló kollekciót.

A divatvilágban eddig hanyagolták az alacsonyabb nőket, ám az innovatív magyar márka most változtathat ezen. Először láthattuk fashion show-n a Petite Anita Janik ruháit, és a kifutón is először mutatkoztak rájuk tervezett kollekcióban petite size modellek. Köztük lépett színpadra a TikTokról ismert népszerű influenszer, és fitness bajnok ODETT is, akit a feltörekvő márka az „Official Petite Model” cím mellett az „Év petite modellje” díjjal is kitüntetett.

„Tudomásunk szerint eddig soha nem volt rá példa Magyarországon, hogy egy fashion show-n az alacsonyabb nőkre tervezett, petite (pötit) darabok mutatkozhassanak be a közönségnek, ráadásul az ennek megfelelő adottságú lányokon. Eddig csak a divatiparban meghatározott sztenderdekkel rendelkező modellek kaptak többnyire esélyt ruhák bemutatására kifutón. Most viszont a petite size adottságú modellek is megjelentek, képviselve a társadalomnak ezt a szegmensét„ – mondja Janik Anita, az első magyar petite size designer.

Gyorsan megszerette őket a közönség

A Fashion Diffusion Hungary október 29-én, a RaM Colosseumban rendezte meg a III. The Fashion Show & Díjátadó gálát, ahol közel húsz tervező kreációi vonultak fel. Az esemény házigazdája Köllő Babett volt, míg a zenét Kállay-Saunders András, Hadas Alfréd és Becca szolgáltatta.

A legtöbb voksot kapó, ám igen innovatív Petite Anita Janik első nagyszabású divateseményén, amelyen megmérettette magát a márka, a közönség is aktív szerepet játszott: az ő szavazataik nyomán választották ki a top 3, illetve top 5 tervezőt a felvonulók közül a start, a junior és a senior kategóriában. Közülük végül a szakmai zsűri véleménye alapján került ki a győztes.

„A divat mindenkié kellene, hogy legyen, de a fast fashion nem reflektál a problémákra és kirekeszti azokat, akik nem átlagos mérettel rendelkeznek. Ilyen vagyok én is: minden nadrág szárban rövid rám, túl hosszúak a lábaim… Az, hogy a Petite Anita Janik a 163 cm alatti hölgyeknek készít ruhákat és részt vett az eseményen nagy örömmel tölt el” – mondta Tóth Anita Zsanett, az esemény főszervezője.

Petite is beautiful – A pici gyönyörű

Az alacsony nőknek tervezett márka Signature vonalának második kollekciója a „Petite is beautiful” nevet kapta.

„Többnyire a célközönség hétköznapi igényeit kielégítő, klasszikus darabok kaptak nagyobb szerepet az első évünkben. A show-n viszont előremutató, trendkövető ruhák mutatkoztak be, merészebbek és a kreativitásnak teret engedő darabok. A modellek többek közt asszimetrikus vonalvezetésű blézert, csavart ruhát, maxi ingruhát, stb. viseltek. Ebben a kollekcióban sokféle szín, az arany és az ezüst is felbukkant. Megjelent a flitter, a selyem, a neoprén. Minden darabba belevittünk egy csipet rafinériát. A modellek egyike pedig a ’Petite is beautiful’, azaz ’A pici gyönyörű’ feliratú táblával lépett a kifutóra, amely nem titkoltan társadalmi szemléletformáló üzenetet hordoz” – mondja a 155 cm magas Janik Anita, elsőszámú petite szakértő.

A kollekciót bemutató tapsvihart követően Küllő Babett, a show háziasszonya, aki szintén hazai tervezők kreációjában állt színpadra a magyar divat ünnepén, megjegyezte, hogy „Csodálatos volt. Rengeteg barátnőm van, aki alacsony és mindig gondot okoz nekik, hogy hol is kéne tulajdonképpen ruhát vásárolni. Általában a gyerekosztályon kötnek ki. Na végre, van alternatívájuk mostantól.”

Összefogás a petite-ekért

„Minket is meglepett mennyien álltak az ügy mellé: köztük a most modellként felvonuló profi táncoslányok, akik szakmájukból adódóan ügyesen mozognak a színpadon, és örömmel képviselték a kezdeményezést. Ezek a lányok eddig csak hajshow-kon és sminkbemutatón, ékszer kampányokban vehettek részt az adottságaik miatt – most végre ők is teret kaptak a fashion kifutón. De Bela Galik dj, a márka showelemének zenei kurátora, és Veres Ildikó, a projekt brand fotósa is önkéntesen karolta fel az ügyet” – teszi hozzá Dajkó György a petite.hu társalapíója.

„Végre mi pici lányok is képviseltetjük magunkat”

Először került átadásra a márka által alapított „Év Petite Modellje” díj is: ezt a közreműködő influenszer, az Instagramról is jól ismert és a TikTokon már több, mint 300 ezer követővel bíró fitness guru ODETT vehette át a magyar márkától. A híres TikTok sztár el sem akarta hinni, hogy a közösségi média és a fitness világ dobogóinak csúcsa után, most modellként is ő lett a legjobb és a legelső, akit ilyen díjjal tüntettek ki idehaza. Ezen felül a márka alapítói három Petite Nagykövetet is választottak, valamint minden a kollekciójukat a kifutón bemutató lányt kitüntettek az „Official Petite Model” címmel, hazánkban először.

Megkérdeztük a három kitüntetett Petite Nagykövetet is, hogy mit jelent számukra, hogy alacsony nőként, az ő adottságaikra tervezett kollekcióban léphetnek kifutóra:

„Egy új korszak kezdete, hogy mi pici nők is tudjunk érvényesülni” – mondja Ádám Gréta petite nagykövet.

Frindik Nóra, a másik megválasztott petite nagykövet elmondta, hogy: „Soha nem kaptam még ruházati márkától lehetőséget modellként kipróbálni magam a kifutón. Éppen ezért rendkívüli örömmel tölt el, hogy végre mi pici lányok is képviseltetjük magunkat és így ugyanolyan egyenrangúnak érezhetem magam, mint a magasabb modellek.”

Végül Tatyi, aki a modell szakmában többször kapott már esélyt elmondta, hogy: „Az alacsony lányok beauty területen kapnak lehetőséget általában, a magasságuk miatt. Fashion kifutóra hiába jönnének, mert a tervezők nem olyan méretre terveznek, amik nekik megfelelő méretűek lennének. Tudomásom szerint, amíg külföldön több showroom van, ahová alacsony modellek is kapnak meghívást, addig Magyarországon 170-175 cm a standard magasság, aminek meg kell felelni. Szóval a kifutóra, ha nem vagy elég magas, akkor már nem hívnak. Mivel évek óta nagy hypeja van a body pozitivitásnak és nagyon lehúzzák a body shaminget, így úgy gondolom, hogy a plus size modellek mellett itt az ideje, hogy az alacsony lányok is megkaphassák a szerepet.”

„Nagy mérföldkőnek számít, hogy végre a petite size nőknek is esélyük nyílik arra, hogy a kifutón, fashion modellként is érvényesüljenek és csinosan, nőiesen öltözhessenek. Szeretnénk, ha az üzenetünk a hétköznapokban is eljutna az alacsonyabb nőkhöz és a társadalomhoz, azt sugallva, hogy az ő adottságaik is éppen olyan vonzóak, mint a divatipari sztenderdekben megszokottak” – zárja Janik Anita a márka társalapítója.

Fotók: Petite – Veres Ildikó