Négy nap után kért csak bocsánatot az RTL, miután Sebestyén Balázsék megaláztak egy kisfiút

Négy nap után kért csak bocsánatot az RTL, amiért két műsorvezetőjük élő adásban gúnyolt ki egy kolumbiai kisfiút. A csatorna - az óriási felháborodás után - négy nap után nevezte csak "bántó viccnek" a jelenetet. Az ügyben az NMHH is vizsgálatot indított.

A csatornát kereste az M1, de nem válaszoltak arra: miért vártak 4 napot a bocsánatkéréssel, és arra sem, hogy lehet-e gyereket alázni az RTL-en.

Sebestyén Balázsék röhögve aláztak egy gyereket az RTL celebes túlélős műsorában – írta még szerdán a 444.hu.

A portál részletesen beszámolt arról, mi történt a kereskedelmi csatorna élő adásában. Azzal kezdik: a műsor arról szól, hogy celebeket visznek el – most éppen – Kolumbiába, hogy ott a dzsungelben különböző feladatokat csináltassanak meg velük, miközben a szabad ég alatt kell aludniuk esőben is, és csak rizst, illetve babot ehetnek, abból is keveset. Majd úgy folytatják: a keddi adásában már nemcsak a celebeket, de egy helyi, vagyis kolumbiai, körülbelül 8-10 éves gyereket is aláztak a műsorvezetők, akik ezt látványosan viccesnek gondolták. A 444. beszámolója szerint a gyereket Pedrito néven mutatták be. A műsorvezető Vadon János elkezdte magyarul kérdezgetni a magyarul nem értő gyereket, akinek feltehetően megmondták, hogy minden esetben azt kell mondania, hogy igen uram!

Szó szerint idézzük, hogyan hangzott a szóban forgó jelenet:

Vadon: Figyelsz rám?”

Gyerek: „Sí Señor!”

Vadon: „Balázs egy senki, ugye?”

Gyerek: „Sí Señor!”

Vadon: „Én vagyok az Isten, ugye?”

Gyerek: „Sí Señor!”

Vadon: „Anyád megmondta, hogy én vagyok az apád?”

Gyerek: „Sí Señor!”

Vadon: „És hogy a többieké is?”

Gyerek: „Sí Señor!”

Vadon: „Szereted még mindig a Chokitót?”

Gyerek: „Sí Señor!”

Vadon: „Tudod, hogy ha tíz éven keresztül fánkot fogsz zabálni, mint eddig, akkor 150 kiló leszel 16 éves korodra, ugye?

Gyerek: „Sí Señor!”

Vadon: „Tudod, hogy a tequila öl, butít és nyomorba dönt, ugye?”

Gyerek: „Sí Señor!”

A 444.hu hozzáteszi: mindeközben a másik műsorvezető, Sebestyén Balázs végig a háttérben vigyorgott, majd röhögve megjegyezte: „szegény, abuzáltuk”.

Négy nap után kért bocsánatot az RTL, amiért élő adásban aláztak egy kolumbiai kisfiút – ezt ugyancsak a 444.hu írta most.

Az M1 is kereste az ügyben az RTL Magyarország sajtóosztályát.

Azt kérdeztük: Miért vártak 4 napot arra, hogy bocsánatot kérjenek a közfelháborodást okozó jelenet miatt? Lehet gyereket alázni az RTL-en? Vagy minden egyes nap újabb nézettséget hoz és ez fontosabb szempont? A csatorna válaszában azt írta: sajnálják, hogy az élő műsorban elhangzott “vicc” bántó volt. Arra azonban nem válaszoltak, hogy miért vártak a bocsánatkéréssel 4 napot, és arra sem, hogy lehet-e gyereket alázni az RTL-en.

Az adást a médiahatóság is vizsgálja – közölte a Mandiner.

Azt írják: ha felmerül a jogsértés, a Médiatanács eljárást indít és dönt az alkalmazandó következményekről. A Mandiner szerint nem ez lenne az első eset, Sebestyén Balázsék ellen ugyanis az elmúlt 13 évben már több mint 60 alkalommal indított eljárást a médiahatóság. És már 12,5 millió forint büntetésnél járnak.