Mennyit nőttek! Megmutatta hármasikreit Rúzsa Magdi

A közösségi oldalán mutatta meg hátulról a hármasikreket Rúzsa Magdi. Az énekesnő elárulta, hogy Lujza, Keve és Zalán nagy kedvence egy kis játék lajhár, pedig nehéz túlszárnyalni egy csörgős zacskót vagy zoknit, esetleg egy friss ruhás kosárban való utazgatást.

Az ikrek február 1-jén születtek, az énekesnő pedig pár napja vallott a várandosságáról a közösségi oldalán.

„Nem hiszem, hogy fel lehet készülni arra, hogy az embernek koraszülött lesz a gyermeke. Mindenféle szempontból nagyon megterhelő érzés ez. A mi történetünk kicsit másképp alakult, hisz a kezdetektől tudtuk, hogy koraszülöttek lesznek a babáink, a kérdés csak az volt, hogy mennyivel korábban érkeznek.

Emlékszem, ahogy számoltam a heteket, hisz minden egyes nap, amit a méhemben töltöttek, egy mérföldkőnek számított, voltak napok, amikor mozdulni se mertem a kórházi ágyon, nehogy baj legyen és még előbb érkezzenek.

Még most is kalapál a szívem, ha ezekre a napokra gondolok. Most viszont öröm látni, ahogy ezek a kicsi emberkék a kezdeti hátrányból szinte előnyt kovácsolva haladnak és fejlődnek. Te, aki most odakinn vagy és ugyanúgy aggódsz, gondolj arra, mindenkinek megvan az útja, és ezek a pici babák erősebbek mindnyájunknál, csak legyen hited, mert én azt látom néha bennük nagyobb az erő, mint egy felnőtt emberben. Pici ÓRIÁSOK!” – írta.

