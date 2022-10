Elhunyt a legendás énekesnő

Elhunyt Loretta Lynn, a countryzene sztárja. Családja közleménye szerint a 90 éves énekes, dalszerző kedden otthonában, a Tennessee-beli Hurricane Millsben halt meg – írta a Variety.com.

Loretta Lynn szegény kentuckyi bányászcsaládból származott. Apja korán meghalt, 15 évesen ment hozzá egy veterán katonához, és csak első gyermekei születése után kezdett énekelni, dalai önéletrajzi ihletésűek voltak. Férje lett a menedzsere. Nashville-be költöztek, ahol a Decca Records lemezkiadóval kötött szerződést.

Pályafutása során mintegy 70 albuma jelent meg. Toplistás számai között szerepelt a Before I’m Over You (1963), a Wine Women and Song, a Happy Birthday (1964), az önéletrajzi Blue Kentucky Girl (1965) és a Coal Miner’s Daughter (1970), majd egy évvel később a One’s On the Way (1971) is. A Countryzenei Akadémia az 1970-es években Az évtized művésze címet adományozta neki. Elnöki Szabadság-érdemrendet, 2010-ben Grammy életműdíjat kapott.

Loretta Lynn az első nők egyike volt, aki a countryzene terén hírnevet szerezett mind előadóként, mind dalszerzőként. A hatvanas-hetvenes években ért pályája csúcsára. Az énekes dalszerzőről a Coal Miner’s Daughter című száma alapján könyv is készült, amelyből később filmet forgattak. A szénbányász lánya című, 1980-ban bemutatott életrajzi drámában Sissy Spacek alakította Lynnt.

A countryzene többszörös Grammy-díjas sztárja a hetvenes-nyolcvanas éveiben is koncertezett még, 2016-ban jelent meg Full Circle című albuma. Egy évvel később, 85 évesen azonban szélütés miatt kórházban kezelték, ezért előadásait is le kellett mondani. Utolsó lemezét, a Wouldn’t It Be Great címmel 2017-ben adták ki.

Lynn stúdiót és múzeumot is működtetett Hurricane Mills-i otthonában és egy motocrossversenyt is szponzorált.

Férje 48 évi házasság után, 1996-ban halt meg. Négy lánya és egy fia gyászolja.

