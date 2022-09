„A legegyszerűbb a legművészibb” – vallotta Öveges József, a fizika nagy varázslója

Hatvan esztendőn át tanított élő szóban, írásban, rádióban, televízióban és évtizedeken át iskolai katedrán is. Népszerű fizikai ismeretterjesztő művek szerzője is volt, a televízióban hasonló témájú művek írója és rendkívül népszerű szereplője. A kiadók tudták, hogy egy-egy Öveges-kötet biztos siker - 43 éve hunyt el Öveges József a fizika nagy varázslója.

A családi hagyomány szerint ősei apai ágon több mint 200 évre visszamenőleg népiskolai tanítók voltak. Sokszor emlegette is, hogy tanítói dinasztiából származik. Bár bencések között nevelkedett, 1912-ben, de 17 éves korában a Piarista Tanító – rendbe jelentkezett. A váci rendházban eltöltött noviciátusi év után a kecskeméti Piarista Gimnáziumban fejezte be középiskolai tanulmányait. Matematika-fizika szakos tanárjelöltként a Budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen hallgatott előadásokat, tanára volt Eötvös Loránd is. Az összes vizsgát kiemelkedő eredménnyel végezte el, és a későbbi Nobel – díjas Hevesy professzor kineveztette tanársegédnek. 1920. július 4-én szentelték pappá.

„Legnagyobb boldogságom, ha másnak tudást és örömet nyújthatok” – vallotta

Hatvan esztendőn át tanított élő szóban, írásban, rádióban, televízióban és évtizedeken át iskolai katedrán is. Népszerű fizikai ismeretterjesztő művek szerzője is volt, a televízióban hasonló témájú művek írója és rendkívül népszerű szereplője. A kiadók tudták, hogy egy-egy Öveges-kötet biztos siker. Ugyanígy a különböző tudományos folyóiratok is kihasználták bevételeik növelésére a professzor jól csengő nevét. 1922–1924 között Tatán volt tanár a piarista rend gimnáziumában. Ebben az időben jelent meg első zsebkönyve, melyet az újságban így hirdetett: „Adja el esernyőjét és vegye meg Öveges József: Időjóslás és időhatározás című könyvét”.

Az 1930-as években írta első tankönyveit. Az Öreg-tó jegén reverendában, korcsolyázás közben kitalálta a vitorlás korcsolyázást. Ő készítette az első rádióadó-vevő készüléket Tatán és a legjobb tanítványaival rádión keresztül is kapcsolatban állt.

1945-től a rádióban, majd 12 éven keresztül a televízióban is lehetőséget kapott Öveges, hogy átadja hatalmas tudását. A havi egy alkalommal leadott, élőben közvetített, fizikai előadásait most is érdemes megnézni.

A Magyar Rádióban is több mint kétszáz előadást tartott

Csak ő tudta, hogy a legbonyolultabb fizikai jelenségeket igen egyszerű eszközökkel is be lehet mutatni:

„A legegyszerűbb a legművészibb. Küldjenek ki engem a legkisebb faluba, ahol az iskolai szertár helyén még csak fű nő. Mondják meg előző nap, hogy másnap a tananyag melyik kísérletét végezzem el. Én felkutatom a háztartásokat, felhasználom a mindenütt található lim-lomot, és másnap bemutatom a kísérletet.”

„A mi szerepünk a bányászlámpáé, csak oda akarunk elegendő fénnyel világítani, ahol szükség van rá.”

1955-ben saját kérésére nyugalomba vonult, bár a Miskolci Műszaki Egyetem meghívta tanszékvezető egyetemi tanárnak, de azt visszautasította. 1958-tól a Magyar Televízió „100 kérdés – 100 felelet” című műsorának főszerkesztője volt (az adás 135 alkalommal volt műsoron).

Mindig a közönség helyébe képzelte magát, csak azt mondta el, amit maga is szívesen hallott volna. Színészi fogásokkal fűszerezte mondanivalóját. Csak olyan kísérleteket mutatott be, amelyeket a nézők bármelyike utánozhatott otthon a mindenütt megtalálható eszközökkel. Ennek olyan sikere volt, hogy ezután még tizenkét évig tanította az országot különleges műsoraival. Egy tv-adásban szemléletes bizonyításra is vállalkozott.

Versenyre hívta a legmodernebb, az időt nagy pontossággal mérő műszert, ő pedig három üres konzervdobozzal, egy mérőléccel és egy „Á” síppal pontosabban mérte meg a hang sebességét, mint a precíz műszer. (a hegedűs a hangszerének „A” húrját, hangsíp segítségével hangolja be).

Halála előtt egy héttel még rádiós riporton dolgozott

Az élete hátralévő éveiben is mindig hajnalban kelt és életmódján semmit sem változtatott. Csak a nyár végén tartott két-három hetes pihenőt, amit szülőföldjén, Pákán töltött. Szinte megállás nélkül dolgozott, halála előtt egy héttel még egy rádiós riportot készített elő. 84 éves korában éppen ismerőseinek mutatott kísérleteket, miközben egy fénytörési kísérletet igyekezett szemléltetni lakásában, agyvérzés bénította meg. Kórházba szállították, és néhány nap múlva, 1979. szeptember 4- én hunyt el.

Zalaegerszegen temették el, díszsírhelye – kívánságának megfelelően – édesanyja sírja mellett van.

A maga korában igazi sztárnak számított

Öveges professzor a tudományos ismeretterjesztés úttörője volt, aki időszerű kérdésekre kereste a válaszokat. Műsorait a rádióban és a televízióban milliók követték. A legbonyolultabb kísérleteket is olyan egyszerűséggel tudta elmondani, hogy azt mindenki megérthette.

„Aki nem tudja elmondani amit tud, úgy, hogy mindenki megértse, azt maga sem érti igazán”. – vallotta Öveges József. Nagy álma halála után tizenhét esztendővel valósult meg, amikor elkészült a Csodák Palotája.

Ő volt a fizika nagy varázslója. „Milliók szívébe oltotta be a fizika szeretetét”, Nobel-díjas tanítványa, Oláh György is Öveges József módszerének köszöni a kutatáshoz való kitartását.