Bényi Ildikó életét egy újsághirdetés változtatta meg

Harminc évvel ezelőtt egy barátnője látta meg a felhívást, hogy a Magyar Rádió bemondói-műsorvezetői tanfolyamra keres jelentkezőket, így indult a Duna népszerű műsorvezetőjének pályája. Bényi Ildikó lánya pedig megismételte a történelmet: ő is egy képzésnek köszönheti, hogy riporter vált belőle. A médiakarrier mindenki számára nyitott: július 15-ig várja a jelentkezőket a Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány Tehetséggondozási Programja!

Bényi Ildikó (Fotó: MTVA/Zih Zsolt)

Csak egy jó lehetőségre és némi bátorításra volt szüksége Bényi Ildikónak ahhoz, hogy valóra válhasson az álma: 1992-ben barátnője biztatására jelentkezett a Magyar Rádió háromszemeszteres tanfolyamára, amelyben a magyar média legképzettebb szakembereitől tanulhatta meg, hogyan válhat valakiből profi bemondó és műsorvezető. A képzésre fontos mérföldkőként tekint vissza életében, ami megalapozta jövőjét ahhoz, hogy az Önök kérték! állandó háziasszonya lehet több mint két évtizede.

Története azonban nem egyedülálló; a Duna műsorvezetőjének lánya szintén egy pályázat nyomán került gyakornokként a közmédiához, Tótfalusi Fanni emlékeit fel is idézte az új felhívás kapcsán. A Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány Tehetséggondozási Programjába lépve személyes mentort kapott, aki szakmailag és emberileg is mellette állt. Rendszeresen beszédórára járhatott, a tanulás mellett pedig lehetőséget és bizalmat kapott a bizonyításra is. Szorgalmával és precizitásával érte el, hogy a program végeztével – az érdeklődésének és karakterének megfelelően – az M2 Petőfi TV-nél riporteri állást ajánlottak neki.

„Különösen büszke vagyok Fannira, mert tudatosan építette a pályáját, és minden kínálkozó lehetőséget megragadott. Mielőtt bárki fejében is megfordulna, nem azért alakult így az élete, mert az én gyerekem. Ő dolgozott meg minden eddigi sikeréért. És magának, a rendkívüli precizitásának köszönheti, hogy ilyen fiatalon is megbecsülik” – hangsúlyozta Tótfalusi Fanni édesanyja, Bényi Ildikó, aki saját példájukon keresztül minden média iránt érdeklődő fiatalt biztat, hogy adja be jelentkezését a közmédia programjára.

Még július 15-ig lehet jelentkezni a Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány Tehetséggondozási Programjába, amelyben a tévés szakma alapjait a gyakorlatban tanulhatják meg a résztvevők. A további részletek IDE kattintva elérhetők.