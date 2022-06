Lenyűgöző látvány! II. Erzsébet királynő mosolyog ránk a Stonehenge-ről

‘Completely unhenged’: Stonehenge lights up with portraits of the Queen https://t.co/HLsFubut2u

Ezt megelőzően sem volt hiány a 96 éves brit uralkodó arcképével díszített pólókból, emléktáblákból és díszzászlókból, azonban a királynő uralkodásának ilyen lenyűgöző és egyben méltó megjelenítése, minden képzeletet felülmúl.

Az English Heritage (Angol örökség), az ország történelmi emlékhelyeit kezelő jótékonysági szervezetnek köszönhetően, mostantól a királynő képmása díszíti a Stonehenge-et is.

Hétfőn a szervezet Twitter bejegyzésében azt írta, hogy “két brit ikont hozott össze” azzal, hogy II. Erzsébet portréit vetítette az 5000 éves rejtélyes régészeti látványosságra, egy-egy képet az uralkodása minden évtizedéből.

Watch how our teams created this stunning illumination on the iconic Stonehenge façade to mark The Queen’s #PlatinumJubilee. https://t.co/NWPpmRZIsV pic.twitter.com/cRa4CjMZmG

— Stonehenge (@EH_Stonehenge) May 30, 2022