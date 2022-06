Harry hercegnek és Meghane-nak nem jár hercegi védelem a királynő jubileumi ünnepségén

BREAKING: Meghan and Harry’s feud to mar Jubilee return as Sussexes will lock down in royal fortress https://t.co/vAHEg6uMFb

Simon Morgan volt királyi biztonsági alkalmazott elmondta, hogy ha a hercegi pár a Frogmore Cottage-ban tartózkodik, ott éjjel-nappal ma legmagasabb fokozatú védelmet biztosítják számukra. De ha magáncélból hagynák el az épületet – mint például baráti találkozók, étterembe járás vagy egyéb magánrendezvény miatt –, ott már nem lesz védelmük, kivéve a jubileumi ünnepséget – írja cikkében az Express.

Harry és Meghan várhatóan a londoni Szent Pál-székesegyházban tartandó péntek reggeli, közös hálaadó istentiszteleten vesz részt a királynővel. Továbbá a tervek szerint a pár másnap este a palotában megtartott rendezvényen is tiszteletét szeretné tenni.

Simon Morgan szerint a hercegi párnak ezeken az eseményeken, valamint a Windsorba és Windsorból való utazás során jár a fegyveres védelem.

Morgan kihangsúlyozta, hogy a jubileum évek óta az egyik legkockázatosabb esemény. A rendőrségnek kötelessége megvédeni a résztvevőket, különösen a királyi családot és a külföldi méltóságokat.

Prince Harry and Meghan Markle have been assured they’ll still get top-level protection while spending time in Britain for the Queen’s Platinum Jubilee. https://t.co/V0PVvkOolS

— TMZ (@TMZ) June 1, 2022