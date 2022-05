Bárki megveheti Giuseppe Verdi villáját

A Rigoletto, az Aida, az Otello és sok más világhírű opera szerzője 1848-ban építtette a villát Emilia Romagna tartományban, Sant’Agata di Villanova-i birtokán, városa, Busseto közelében. Eleinte szülei lakták, Verdi és második felesége, Giuseppina Strepponi 1851-ben költözött a házba, ahol haláláig élt.

A villa jelenlegi tulajdonosa négy testvér, Maria Filomena Verdi, a zeneszerző unokatestvére, fogadott lánya leszármazottai. A Carrara Verdi család tagjai – Maria Mercedes, Ludovica, Angiolo és Emanuela, aki két éve meghalt – azonban az elmúlt húsz évben nem tudtak megegyezni abban, hogy mi legyen az épülettel, és mivel egyikük sem tudta volna megvásárolni a villát és kifizetni a testvéreit, eldöntötték, hogy eladják a házat, melyben ma is megtalálhatók Verdi bútorai, festményei, könyvei és néhány műve is.

A villát valószínűleg elárverezik, az olasz államnak elővásárlási joga lesz. Az épületért 2010 óta a testvérek egyike, Angiolo Carrara Verdi a felelős, részben múzeumot alakítottak ki bennne. A látogatók végigjárhatják a szobákat, köztük azt is, amelyikben annak a milánói hotelszobának a bútorait helyezték el, ahol Verdi meghalt.

Villa Verdi is the home where Giuseppe Verdi lived for more than 50 years.

It risks being permanently closed to the public.

A unique place where you can feel Verdi’s spirit.

We ask you to make a donation to the following link:https://t.co/uOLbd66NZB

▪As always “VIVA VERDI”▪ pic.twitter.com/5kqxSl6vMv

— VILLAVERDI (@VILLAVERDImuseo) July 17, 2020