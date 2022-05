Múlt és jövő találkozik a 15. Nemzeti Vágtán

15 éves a Nemzeti Vágta! A jeles évforduló alkalmából rendhagyó sajtótájékoztatón jelentették be a szervezők, hogy idén a múltidézés, a 15 év legszebb pillanatainak felelevenítése mellett, a jövő lovas generációjáé lesz a főszerep. Az idei Vágta a gyerekeket, fiatalokat helyezi középpontba, a hagyományaink továbbörökítését, a lovassportok, a lovaglás népszerűsítését a következő nemzedék számára. Szerencsére évről-évre egyre nagyobb érdeklődés övezi hazánkban a lovas szabadidős sportokat, a Kishuszár Vágta pedig mára az egyik legnépszerűbb, legrangosabb versennyé nőtte ki magát a fiatalok körében. Az előfutamokról a közmédia több csatornája is hírt ad.

„A Nemzeti Vágta a múltból táplálkozik, de a jövőbe tekint” – mondta el köszöntőjében Lázár Vilmos, a Nemzeti Vágta elnöke, aki hangsúlyozta: végre ismét felpezsdült a lovas élet az elmúlt csendesebb időszak után, és így megint egyre szélesebb réteghez juthat el nemcsak a Nemzeti Vágta, de a lovassportok híre is.

Október első hétvégéjén, immár 15. alkalommal rendezik meg a Nemzeti Vágta döntőjét, ahol az ország legjobb amatőr lovasai mérhetik össze tudásukat. A budapesti fináléra kvalifikáló versenyek májustól szeptemberig zajlanak 9 magyarországi – és 4 határon túli helyszínen. Május 28-án a Vajdasági Vágtával veszi kezdetét, és szeptember 10-én a Viharsarki futammal zárul az Elővágták sorozata. Az immár hagyományosan, hosszú évek óta előfutamot szervező települések sorához idén Abony csatlakozik, ezzel újabb térség lovasai kapcsolódnak be az egyedülálló eseménybe.

„Van a lovassport, van a lósport, és van a Nemzeti Vágta!” – mondta Szotyori Nagy Kristóf versenyigazgató a rendezvényen. „Egyedülálló verseny ez, egy igazi magyar lovas ünnep, ahol nem az a legfontosabb, hogy ki lesz a bajnok. Semmihez sem fogható élmény a Hősök terén lovagolni, és együtt lenni, ünnepelni minden évben” – tette hozzá.

A vidéki és határon túli Elővágta rendezvényein nemcsak a felnőttek, hanem a 16 éven aluli lovasok is részt vesznek: a Kishuszár Vágtán. Az ifjúsági verseny annál is fontosabb idén, mert a 2022-es évet a szervezők a gyermekeknek, a lovas utánpótlás ügyének szentelik. A 15. évforduló alkalmából a magyar lovasiskolák 150 legtehetségesebb növendékének ünnepélyes felvonulásával kezdődnek a budapesti futamok.

Szintén a jeles évforduló okán, három rendkívül bátor 15 éves gyermek hősről emlékezik meg a Vágta, akik 1848-49-es harcok alatt tettek tanúbizonyságot hazaszeretetükről: Tóth Imre András kishuszár, századtrombitás, Simig Rezső tüzér hadnagy, a szabadságharc legfiatalabb tisztje, és Koroknay Dániel tüzér, főágyús, kisdobos emléke előtt tiszteleg a verseny.

Az októberi döntőn nem marad el az izgalmas Nemzetközi Futam sem, amelyet 2022-ben a ’48-as forradalom és szabadságharc legifjabb tábornoka, a 27 éves Czetz János emlékének ajánl a Nemzeti Vágta, a hős születésének 200. évfordulója alkalmából. A közkedvelt kocsitoló versennyel is készülnek a szervezők a Hősök terére, sőt három Elővágta helyszínen is találkozhatnak a nézők ezzel a programmal. Újra startol a nagy népszerűségnek örvendő Jótékonysági Sztárfutam, melyen Barabás Kiss Zoltán, Sipos Imre, Nagy Ervin, Krajnik Balogh Gábor, Széchenyi Krisztián és a tavalyi győztes, Bács Péter áll rajthoz. Újdonság, hogy több év után visszatér a Jótékonysági Fogatvágta is. Ennek során történelmi ménesbirtokaink legeredményesebb hajtói mellé magyar hírességek is felpattannak a fogatra, hogy versenyezzenek az első helyért. A résztvevők listáját hamarosan megosztjuk.

Természetesen az Andrássy úti Vágta Korzó is újra megnyitja kapuit a hétvégére, ahol az induló települések mutathatják be népviseletüket, gasztronómiájukat, a tájegységükre jellemző iparművészeti alkotásokat, szakmákat és kulturális, valamint lovas örökségünkhöz kötődő hagyományaikat.

A szervezők egy fontos döntést is bejelentettek, amelyet a magyar lótenyésztés támogatása érdekében hoztak: 2023-tól a Nemzeti Vágtán magyarországi település csak magyar tenyésztésű lóval indulhat. Az Elővágtákon és a Nemzeti Vágta döntő futamain a lovak azonosításában a Magyar Lótenyésztők Országos Szövetségének hivatalos területi felügyelői is közreműködnek. Az előfutamokról és a budapesti programról is beszámol a közmédia több csatornája.

A rendhagyó eseményen jelen volt Vaka István, a Nemzeti Vágta mezőnyének rutinos, veterán versenyzője is, aki egyetlen kivétellel minden Vágtán indult az elmúlt 15 év alatt. Elmondta, hogy számára a legfontosabb a barátság, és az a lovas közösség, amelynek a része lehet a verseny által: „A lovak, a lovaglás szeretete egy olyan el nem múló érzés, ami egy életen át elkísér!”