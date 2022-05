Újra feltűnt a Loch Ness-i szörny - rendkívüli videón a 9 méteres lény

Egy házaspár a Skót Felföldön nyaralt, amikor is kora reggeli sétájukat tették meg a Loch Ness-i tó körül. Sosem hittek a tóban élő szörny legendájában, de mégis olyat láttak, amitől leesett az álluk. Állítólag az elmúlt húsz év egyik legjobb felvételét sikerült megörökíteniük a legendás lényről.

A Loch Ness partjainál készült legújabb videónak köszönhetően megint „szárnyra kaptak” a Nessiről szóló pletykák. A Dailymail által is posztolt friss videóban videón egy óriás, becslések szerint kilenc méter hosszú lény látható a vízben. A szakértők szerint ez a leglenyűgözőbb felvétel, ami a feltételezett szörnyről valaha készült az elmúlt húsz évben.

A nem mindennapi felvételt egy 50-es éveik elején járó házaspár készítette, akik épp a Loch Ness-i tónál nyaraltak. A pár mindig is kételkedett a szörny létezésében, sosem hittek benne, de a történtek után átértékelődött minden, amit ezzel kapcsolatban gondoltak. Igencsak meglepődtek, amikor észrevették, hogy a vízben egy elmondhatatlanul bizarr élőlény úszik.

Azon a bizonyos napon a feleség korán kelt és úgy döntött, hogy reggel 6 órakor tesz egy sétát a tó körül és készít néhány fényképet. A tó látványa lenyűgöző volt és első pillantásra békés, amikor hirtelen észrevett valami mozgást a vízben, ezért gyorsan elkezdett videózni a telefonjával. A felvétel közben hallani lehet, ahogy hitetlenkedve találgatja a közben megérkező férjével, hogy mi is az, amit éppen látnak – olvasható a Daily Mail cikkében.

A párnak 2 perc 37 másodpercre sikerült lencsevégre kapnia a titokzatos lényt. Becslésük szerint körülbelül 7 és 9 méter közötti hosszúságú lehetett a vélt élőlény, mely a víz alatt úszott és csak néha bukkant fel a tó felszínén.

A feleség több fotót is készített a vízi lényről, amelyről így nyilatkozott:

„Tényleg nem tudom, mi lehetett a vízben. Valami nagy volt. A videón nem igazán látszik, hogy valójában mekkora volt. Mintha hajtotta volna magát, ezért hal biztosan nem lehetett.”

A házaspár azt szeretné, ha szakértők kielemeznék a látottakat, mert így az ő felvételük is hozzájárulhatna a Loch Ness-i szörny jelenségének megértéséhez.

A felvétel Gary Campbellhez is eljutott, aki 26 éve foglalkozik a Loch Ness-i lény megfigyelésével. Campbell szerint ez az egyik legjobb felvétel, amelyet évtizedek óta valaha látott.

Azonban Darren Naish zoológus most is szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy valaha bárki is igazi szörnyet látott volna Loch Ness-ben. Szerinte a felvételen semmi más nem látható csak azonosíthatatlan foltok a vízen, ami abszolút nem utal arra, hogy bármilyen különösen nagy vagy szokatlan dolgot látnánk. A zoológus szerint akár kacsák is lehettek.

A tó, mely a mai napig sem fedte fel a titkát

1933 májusában jelent meg először tudósítás egy helyi skót lapban arról, hogy a tó mellett megépült műúton elhaladó utazók egy hatalmas hüllőszerű lényt láttak, amely dülöngélő mozgással haladt keresztül az úttesten.

Az első publikus fényképet az állítólagos szörnyről egy Hugh Gray Foyers nevű helyi férfi készítette 1933. november 12-én. Egy hónappal később a következőket mondta a helyi lapnak:

„Négy hete, az istentisztelet után a szokásos sétámra indultam. Ragyogó napsütés volt, a tó vize nyugodt volt. Nem messze tőlem egy nagy testű lény emelkedett ki a vízből, mintegy fél-egy méter magasan. Azonnal elővettem a fényképezőgépemet. A fejét nem láttam. Az elülső része, ahogy ki tudtam venni, a víz alatt volt, míg a tőlem távolabb része, a farka a vízben, amely jelentős mozgást mutatott”

A férfi négy fényképet is készített, de ebből csak az egyiken vehető ki egy homályos lény, amely a mai napig kételyeknek ad táptalajt, és megfejthetetlen, hogy mit is ábrázol. Annyi biztos, hogy amikor még rendelkezésre álltak a negatívok, megvizsgáltatták, és a Kodak valódinak találta őket.