Több mint fél évszázados sült krumplit találtak egy ház falában

Rob és Grace Jones a konyhájuk és a fürdőszobájuk felújításának kezdtek neki, amikor rábukkantak a több mint 60 éves rendelésre – írja az NBC News.

A pár egy falba épített vécépapír-tartót szeretett volna kicserélni, amihez egy 10×15 centiméteres falrészt kellett megbontaniuk. Ekkor vettek észre, hogy egy ruhadarab beragadt a vakolat mögé, amibe valami be volt csavarva. Rob és Grace először nagyon megijedtek, hogy mit rejthet a csomag.

„A legrosszabbra számítottunk. Mindketten azt gondoltuk: Úristen, itt egy gyilkossági esetet fogunk leleplezni” – mondta Grace Jones. „Örültünk, hogy csak egy régi McDonald’s zacskót találtuk meg, és nem valami rosszabbat” – tette hozzá a férje.

Illinois man finds six-decade-old McDonald’s meal in his wall during renovation https://t.co/Z0B6JlHNgw

A zacskó két hamburgerpapírt és egy rendkívül jó állapotban lévő sült krumplit rejtett. A krumplinak, Jones elmondása szerint, egyáltalán nem volt szaga.

…If you’ve ever wondered about how long McDonalds fries last. 😵 https://t.co/NOYMjfOldJ

