Budapest után Milánóban arattak sikert a magyar divatmárkák

A hazai divathetet követően Olaszország divatfellegvárát célozták meg a magyar tervezők, ahol hét hazai márka mutatta be legújabb, 2022/23-as őszi-téli kollekciójának darabjait.

A négy legnagyobb nemzetközi divathét között számon tartott Milano Fashion Week-en a Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) és a Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) közös Nemzetközi Mentorprogramjának résztvevői közel egy héten keresztül mutatkoztak be különböző helyszíneken. A világhírű eseményre a nemzetközi szakma és sajtó neves képviselői mellett számos viszonteladó, forgalmazó és nagykereskedő látogatott el, így egyedülálló lehetőség nyílt a magyar márkák számára a nemzetközi piacokra való belépéshez.

A Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) és a Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) közös Nemzetközi Mentorprogramjának résztvevői – ABODI, CUKOVY, Elysian, Kata Szegedi, NINI, THEFOUR és ZSIGMOND – mutatták be 2022/23-as őszi-téli kollekcióik darabjait február végén Milánóban. A Milano Fashion Week a leghíresebb nemzetközi divatesemények egyike, valamint egyúttal a nemzetközi viszonteladók, forgalmazók és nagykereskedők elérésének elsőszámú csatornája.

„Idén Budapesten a nagy nemzetközi divathetek előtt mutattuk be a tervezők legújabb, 2022/23-as őszi-téli kollekcióját, és irányítottuk magunkra a nemzetközi figyelmet. Most pedig a magyar darabok az egyik legnagyobb divathéten vonultak fel, amely szezononként több mint 20 ezer látogatót fogad. Ezen a világhírű márkákat felvonultató eseményen a tervezőink számos lehetőséget kaptak a bemutatkozásra, amely jól mutatja, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a magyar divat iránt. A hazai márkák összesen három helyszínen jelentek meg, így olyan intenzív láthatóságra tehettek szert, amely fokozottan támogatja a külföldi terjeszkedést” – emelte ki Bata-Jakab Zsófia, a Magyar Divat & Design Ügynökség vezérigazgatója.

Négy márka – ABODI, Elysian, Kata Szegedi és THEFOUR – a február 26-án megrendezett Budapest Select Collective Fashion Show kifutóján bizonyított, ahol legújabb kollekciójukból mutattak be összeállításokat.

A tervezők ismét a nemzetközileg elismert stylist, Paolo Turina segítségével készültek fel, akivel közösen állították össze erre a különleges alkalomra a szetteket és választották ki a megfelelő kiegészítőket. A kifutók mellett a Fashion HUB kiállítótere is megtelt magyar tervezésű darabokkal az olasz divathét alatt.

A kiállításon a fashion show-n bemutató négy magyar tervező további három tervezővel – CUKOVY, NINI és ZSIGMOND – egészült ki, így összesen hét hazai márka munkái voltak megtekinthetőek. A kiállítás a magyar kortárs divat kiemelkedő válogatásába engedett betekintést, hiszen a női mellett férfiruhák, valamint egyedi táskák várták a nemzetközi vendégeket. Emellett a CUKOVY márka külön prezentációt tartott, amiért korábban elnyerte a buyerek legnagyobb szakmai elismerését jelképező Buyers Award díjat.

A magyar tehetségek iránti érdeklődés a milánói divathét több helyszínén is megmutatkozott. A Fashion HUB kiállítóterébe egész héten érkeztek a nemzetközi látogatók, a Budapest Select Collective Fashion Show-t élőben közel 250 látogató követte.

A kifutók mellett a nézőtéren olyan híres szakmabeliek képviselték magukat és figyelték a magyar márkák bemutatóját, mint Sara Sozzani Maino, a Vogue Talents vezetője, Carlo Capasa, a CNMI vezetője vagy Suzy Menkes, újságíró és divatkritikus. A nemzetközi sajtó neves képviselői közül a Vogue Italia, az Elle Italia, a WWD, a Grazie, a Diva, a Pambianco, az MF Fashion és a Fashion Chanel munkatársai érkeztek, hogy elsőkézből ismerjék meg a magyar darabokat.

A Milano Fashion Week egyedülálló lehetőség a magyar márkák számára a nemzetközi piacokra való belépéshez, amely most is megmutatkozott. Számos nemzetközi viszonteladó, forgalmazó és nagykereskedő látogatott el a Budapest Select Collective Fashion Show-ra és a Fashion HUB helyszínére egyaránt. Többek között képviseltette magát az olasz MDM7 és a japán Marubeni, továbbá a Sari spazio showroom és a Sudio Zeta is jelen volt. A magyar tehetségek munkáira az ADI Design Múzeum épületében található Budapest Central European Showroomban is adhattak le megrendeléseket, amely szintén bővítette a márkák értékesítési lehetőségeit.

A Milano Fashion Week-en – immáron hetedik alkalommal – a magyar márkák ismét az MDDÜ ernyőmárkája alatt vonultak fel. Az egységes megjelenéssel az Ügynökség intenzívebb összhatást kíván kölcsönözni a magyar termékeknek, hogy azok még erősebb benyomást keltsenek az eseményre látogató szakemberekben. A Budapest Select ernyőmárka az elmúlt szezonokhoz hasonlóan most is bizonyított: a hazai kortárs divat erősségeinek kiemelésével tette vonzóvá és könnyen beazonosíthatóvá a tervezők munkáit.

A Magyar Divat & Design Ügynökségről

A Magyar Divat & Design Ügynökség azzal a céllal alakult meg 2018-ban, hogy előre meghatározott stratégiai pillérek mentén – szakmai koordináció, hazai termékek elérhetőségének és kereskedelmi lehetőségeinek javítása, oktatásfejlesztés, valamint gyártásfejlesztés – hatékony és strukturált támogatást nyújtson a divat és a design ágazat minden szereplője számára. A célkitűzések megvalósításának érdekében olyan hazai rendezvényeket valósítanak meg évről-évre, mint a régió központi divateseményének számító Budapest Central European Fashion Week vagy a nemzetközi díjakat nyert 360 Design Budapest kiállítás. Emellett olyan külföldi szakmai rendezvényeken biztosítanak megjelenési és bemutatkozási lehetőséget a magyar alkotók számára, mint a Milano Fashion Week vagy a Maison&Objet designvásár. Kiemelt feladataik közé tartozik a szakmai szervezetekkel való stratégiai együttműködés, az export növelése, továbbá mentorprogramjaik megvalósításával a hazai márkák szakmai fejlődésének támogatása.

Milano Fashion Week

A Magyar Divat & Design Ügynökség koordinációs központként segíti a különböző szereplők közötti információcserét, tudásmegosztást, valamint az együttműködési lehetőségek feltárását és megvalósítását. Az ágazatban betöltött szerepkörének fontos részét képezi a divatdiplomácia, amely más országok divatipari központjaival való szakmai kapcsolatok és stratégiai partnerségek kialakítására irányul. Az Ügynökség 2018-ban megállapodást kötött a Camera Nazionale della Moda Italianaval, amelynek keretében az olasz divatkamara stratégiai partnerként támogatja a magyar divat fejlődését, a nemzetközi színtérre való belépését. A felek közösen indított Nemzetközi Mentorprogramjának keretében szezonról-szezonra számos márka mutatkozhat be a Milano Fashion Week-en az Ügynökség által létrehozott Budapest Select ernyőmárka alatt, így a tervezők saját jegyeiket megtartva, egységes kommunikáció által kapnak nagyobb figyelmet a külföldi megjelenések alkalmával.

Kiemelt kép: @IMAXTREE