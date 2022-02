Több mint 40 éve alkot egy párt az ország egyik legismertebb házaspárja, Balázs Klári és Korda György. Az énekesek a Házasság Hete programsorozathoz csatlakozva a Család-barát magazinban vendégeskedtek, amelyben felfedték, mi köti össze őket boldogságban évtizedekkel az esküvőjük után is.

„Úgy vagyunk mi már, mint borsó, meg a héja” – így vallott házasságáról Balázs Klári, aki már több mint 40 éve mondta ki a boldogító igent férjének, Korda Györgynek, és mára már el sem tudnák képzelni az életet egymás nélkül. Jóban-rosszban kitartanak egymás mellett, mindenben partnerek és vallják, a fontos dolgokat mindig meg kell beszélni a másikkal, mert a problémák nem oldódnak meg maguktól. Az énekes pár 14 lemezt készített és 6 házat építettek fel házasságuk alatt, de Korda György úgy emlékszik, a legnehezebb feladat mégis az első lépés, Klárika meghódítása volt, aki csak hosszú udvarlás és randevúk után egyezett bele, hogy egy pár legyenek.

„Gyurinál szerelem volt első látásra, én viszont sokáig kételkedtem benne, mert nőcsábász hírében állt. Nem akartam egy lenni a sorból, akit meghódított. Nem akartam megváltoztatni, ezért inkább ő határozta el, hogy változni szeretne. Hűséges lett” – fogalmazott Balázs Klári, akit férje kiegészített azzal, hogy mindez azért történt így, mert személyében megtalálta a tökéletes társat. Többé nem akart más nővel lenni, így a hűség döntés lett, nem megalkuvás.

A házaspár szerint a kapcsolatukban kulcsszerepet tölt be a humor, az őszinte kommunikáció és az alkalmazkodás képessége – ezek nélkül nagyon nehéz dolguk lenne, állandóan vitatkoznának és megsértődnének egymásra. Érdeklődésük és munkabírásuk is hasonló, azt mondják, ennyi idő után is képesek újat mutatni egymásnak. Hogy pontosan mire gondolnak, az hamarosan kiderül a Dunán, hiszen „az új szél mindig onnan fúj” – mondták sejtelmesen. A teljes beszélgetés újranézhető a Család-barát Médiaklikk-oldalán.