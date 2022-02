Sztárházaspárok versenyeznek a Magyarország, szeretlek! következő adásában

Valódi „házaspárbaj” szemtanúi lehetnek a Duna nézői február második vasárnapján, a házasság világnapján. A műsorvezető, Pindroch Csaba felesége, Verebes Linda a zöld csapatot erősíti, de Miklósa Erika és Antal Timi is elhozta férjét, Nagy Sándor pedig „álférjként” csatlakozott a versenyhez.

Szerelem, romantikus dallamok és tánc várja a Magyarország, szeretlek! nézőit a következő adásban, de a boldog házasság receptjéből is ízelítőt kaphatnak a nézők. A házasság világnapja alkalmából olyan sztárpárok küzdenek majd egymás ellen és egymás kegyeiért, akik ebben a felállásban soha korábban nem játszottak még együtt.

Miklósa Erika, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekes férjével, Csiszár Zsolttal érkezik a műsorba. Antal Timi és Demko Gergő énekes-zenész házaspár először mutatkozik be televíziós vetélkedőben, akikről hamar kiderül, hogy nemcsak a zenében, de a játékban is egy hullámhosszon vannak, még ha ellenfelek is.

Egy különleges páros is alakul majd a showban, dehogy pontosan miért és hogyan alkot majd egy párt Verebes Linda és Nagy Sándor színész duója, az a vasárnap esti adásból kiderül.