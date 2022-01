Sokat tanulnak a műsor által és kapnak olyan tippeket, amelyeket aztán magánéletükben is tudnak kamatoztatni. A Családi kör új műsorvezető házaspárja, Verebes Linda és Pindroch Csaba már kapott is olyan tanácsot, amelynek otthon is hasznát vették.

Verebes Linda és Pindroch Csaba vette át a stafétát Rókusfalvy Páltól és lányától, Lilitől a Családi kör műsorvezetői szerepében. A színész házaspár nem sokat gondolkodott, mielőtt igent mondtak a felkérésre, hiszen már egy ideje szerettek volna közösen dolgozni. Korábban egy előadásban már szerepeltek együtt, és a műsorvezetésben sem rutintalanok, a Családi kör stúdiójába mégis nagy izgalommal ültek be. Minderről a szintén új díszletből és új műsorvezetőkkel jelentkező Család-barát pénteki adásában beszéltek. „Csodálatos számunkra is a műsor, hiszen a vendégek történeteiből és a szakértőtől mi is tanulunk. A legutóbbi mesepszichológiáról szóló adásból megtudtuk, milyen fontos, hogy gyerekeinknek elmeséljük saját családi történeteinket. Ezt férjem otthon rögtön ki is próbálta” – árulta el Verebes Linda. A Családi körön kívül vasárnap a teljesen megújult Magyarország, szeretlek! műsorvezetőjeként is találkozhatnak a Duna nézői Pindroch Csabával. Az ország közkedvelt vetélkedő showműsora, melynek az arculata és díszlete is megújult, új csapatkapitányokkal, Vágó Bernadett-tel és Miller Zoltánnal vasárnap 19:45-től szórakoztatja a Duna nézőit. A Család-barátban Pindroch Csaba ezzel kapcsolatban annyit osztott meg a nézőkkel, hogy a szerencsekeréknél rettentően izgalmas dolgok történnek majd, és hamarosan felesége is játékosként tűnik fel a műsorban. A Családi kör idézett adása ide kattintva megtekinthető. A Család-barát beszélgetése a színész házaspárral ide kattintva nézhető újra! Családi kör vasárnap 18:45-től, Magyarország, szeretlek! vasárnap 19:45-től a Dunán!