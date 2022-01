Leigazolt focistából lett sikeres zenész Éliás Junior

Éliás Gyula, vagy művésznevén Éliás Junior a hazai zenei élet ismert és elismert alakja, akit bársonyos orgánuma miatt a magyar Berry White-ként is szoktak emlegetni. Azt viszont már nagyon kevesen tudják róla, hogy egy időben profi sportolóként kereste a kenyerét.

Második alkalommal tartottak sportfesztivált a Kanizsa Arénában a Prémium Rendezvényszervező Zrt. jóvoltából, ahol az országos erősember bajnokság mellett kosárlabda- és kézilabda-mérkőzéseket is láthattak a nézők. A labdasportokban a médiaválogatott és a művészválogatott csapott össze egymással – utóbbinak a tagja Éliás Gyula Artistjus-díjas énekes-zeneszerző, aki ezúttal a kézicsapatot erősítette.

“Hatalmas élmény számomra ez a sportfesztivál, jó érzés volt újra emberek között lenni. Az utóbbi időben ez nekünk, zenészeknek ritkán adatott meg. Most két mérkőzés között lehetőség volt egy kis éneklésre is, végre azt csinálhattam, amit igazán szeretek” – kezdte beszámolóját a zenész, aki hozzátette, hogy a sport is az élete része, hiszen rendszeresen edz.

“Ahhoz, hogy a színpadon egy-két órát végig tudjon énekelni az ember, elengedhetetlen a jó kondi. Én például edzőterembe járok, hogy fejlesszem az állóképességem. De megmondom őszintén, nagyon jó volt most kipróbálni magam olyan sportágakban is, amit soha nem műveltem. Kézilabdázni utoljára talán általános iskola nyolcadikban volt lehetőségem, és kosarazni is csak a fiaimmal szoktam, szórakozásból. Én még ahhoz a generációhoz tartozom, ahol a foci volt a nagy szám, az sokkal jobban is megy” – fogalmazott Éliás Junior, majd elárulta, hogy bizony volt idő, amikor profiként rúgta a bőrt.

“Ezt nagyon kevesen tudják rólam, mert nem igazán szoktam róla beszélni, de voltam leigazolt focista is. Volt rendes kék könyvem, a Vörös Csillagban játszottam hátvédként. Úgyhogy a sport világa nagyon közel áll hozzám. A sport és a zene kapcsolata pedig már csak azért is kiváló, mert a sportolók nagyon szeretik a zenészeket, a zenészek pedig a sportolókat” – tette hozzá viccesen az énekes.