Már többször láthatták a Duna televízió nézői Trokán Pétert az Almárium szórakoztató és egyben informatív fikciós minisorozatában. A Jászai Mari-díjas színművész a megújult Almárium vendégeként beszélt arról, mennyire fontos szerepe van a széria epizódjaiban a humornak.

„Fantasztikus ötletnek tartom, hogy ilyen formában, humorral átszőtt történeteken keresztül mutatják be az idősek élethelyzetét, problémáit” – mondta Trokán Péter az Almárium fikciós rövidfilmsorozatáról, amely szórakoztató módon nyújt értékes információkat a nyugdíjasokat érintő kihívásokról, a többi között az online térben való eligazodáshoz. A főszereplőt alakító Andai Kati mellett már a színművész is feltűnt a sorozatban és hamarosan újra találkozhatnak vele a nézők. A megújult stúdióból jelentkező Almáriumban január 28-tól tovább követhetjük Mári néni életét, a részekhez pedig tanulságos beszélgetések is kapcsolódnak majd.

Trokán Péter nemcsak e szerepéről mesélt Radványi Dorottyának és Banner Gézának, hiszen pezseg körülötte az élet: szinkron, színház és film, amelynek részletei az alábbi beszélgetésből megtudhatók.

Trokán Péter a családdal ünnepelt

Almárium – minden hétköznap 14:25-től a Dunán!