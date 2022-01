Az év legkülönlegesebb zenei élményét nyújtja nézőinek a 6. Petőfi Zenei Díjátadó

Idén is a Dunán követheti a közönség a hazai könnyűzenei élet seregszemléjét, a Petőfi Zenei Díjátadót, amelyet január 23-án, vasárnap este tűz műsorára a nemzet televíziója. A díjátadógálán nemcsak a Petőfi-szobrok találnak gazdára, színpadra lép több zenei stílus és korosztály képviselője, Deák Bill Gyulától az Ivan & The Parazolig.

Már hatodszor ítélik oda a hazai könnyűzene ünnepén a szakma legjobbjainak a Petőfi Zenei Díjat. A házigazda szerepében idén az M2 Petőfi TV műsorvezetője, Csapó Dóra, és a Petőfi Rádió ébresztőműsorának, a Petőfivel a reggel!-nek a műsorvezetője, Bekker Dávid tűnnek fel. A kétórás showműsort január 23-án, vasárnap este 19:45-kor sugározza a Duna.

A 2021-es év legjobbjait összesen 11 kategóriában hirdetik ki, akikről a csatornaigazgató és egy szakmai zsűri dönt a csatornák zenei szerkesztői által küldött lejátszási listák alapján. Néhány díjazott kilétére már tavaly fény derült, így a műsorban összesen hét kategóriában hirdetnek győztest, többek között olyan díjátadók közreműködésével, mint A Dal 2022-es műsorvezetői, Rókusfalvy Lili és Király Viktor, valamint zsűritagjai, Wolf Kati és Egri Péter. A műsor egyik csúcspontjaként Tátrai Tibor kollégájának, id. Szakcsi Lakatos Bélának adja majd át a Petőfi Zenei Díj Életműdíját, melyet 2018-ban ő is átvehetett.

A további díjazottak listáját csak a műsorban hozzák nyilvánosságra, de a fellépők egy része már most publikus. A Petőfi Zenei Díjátadók egyik hagyományaként a közelmúltban elhunyt magyar előadókról is megemlékezik. Színpadra áll többek között Földes László Hobo, Tátrai Tibor és Deák Bill Gyula a Kőbányai Zenei Stúdióval, akik Póka Egon halhatatlan emlékét idézik meg, Kóbor János legszebb dalait pedig Ruby Harlem és Veres Mónika párosa dolgozzák fel. Egy dal erejéig az Ivan & The Parazol zenekara kiegészül a Carson Coma énekes-gitárosával, Fekete Giorgióval, de a friss életműdíjas id. Szakcsi Lakatos Béla is készül közös produkcióval a fiatal énekestehetséggel, Dánielfy Gergővel.

6. Petőfi Zenei Díjátadó – január 23-án, vasárnap este 19:45-kor a megújult Dunán!

