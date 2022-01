Új műsorvezető párosokkal folytatódik a Család-barát

Megújulva, közkedvelt arcokkal tér vissza a Duna népszerű, élő magazinműsora. A 2022-es évadban a NYÁR 21 népszerű házigazdáival - Fodor Imrével, Somossy Barbarával és Forró Bencével – egészül ki a műsorvezetők sora, de a közkedvelt színművész, Kautzky Armand is csatlakozik a Család-barát csapatához.

Modern, mégis otthonos környezetet kapott a Család-barát magazin: új, több térből álló stúdió várja a műsor vendégeit és a nézőket. Az átalakulással változatos terek adnak otthont az adások izgalmas beszélgetéseinek, amelyek a jövőben is változatos témákat ígérnek.

A január 24-én újrainduló műsorban új házigazdák beszélgetnek majd adásról-adásra a meghívottakkal: a két ismerős arc, Rátonyi Kriszta és Novodomszky Éva mellett a NYÁR 21 műsorvezetői Fodor Imre, Somossy Barbara és Forró Bence csatlakoznak a stábhoz. A nemzet televíziójának műsorvezetői között egy új, de ismerős arcot is köszönthetnek a nézők: a Jászai Mari-díjjal, valamint Magyarország Érdemes Művésze állami kitüntetéssel elismert színművész és szinkronszínész, Kautzky Armand is erősíti a csapatot. Az újdonsült műsorvezető a Petőfi Rádió műsorában mesélt először a felkérésről.

„Megújulás párti vagyok. Noha alapvetően színészként dolgozom és az is maradok, szerettem volna élni ezzel a klassz lehetőséggel. Bár 2013-ban a Balatoni Nyár című műsorban már belekóstoltam a műsorvezetésbe, számítok a rendkívül profi kollégáim segítségére, akik minden ízében ismerik az élő televíziós műsorkészítést. A Duna vállalásával összhangban, kicsit most én is megújulok” – fogalmazott Kautzky Armand, a Család-barát magazin új házigazdája, aki Novodomszky Éva állandó párja lesz. A színművész duplán izgatott, hiszen egy új rovat lehetőséget ad arra is, hogy a színház kulisszái mögé vezethesse a nézőket.

A Család-barát adásaiban továbbra is gondolatébresztő beszélgetések szolgáltatják az ismeretterjesztést és az elmélyülést a Duna nézőinek – aktualitásokról, a családi élet kérdéseiről, a testi és lelki egészségünkről vagy éppen a kulináris élvezetekről -, a meghívott sztárvendégek és produkcióik pedig a kikapcsolódásról, szórakozásról gondoskodnak.

Család-barát – új műsorvezetőkkel, a megszokott időpontban, minden hétköznap 10:25-től élőben a Dunán, válogatás a hét legjobb pillanatiból szombatonként, 10:30-tól!