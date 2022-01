Gyermekeimnek úgy szoktam mondani, a kultúra egy olyan csodálatos kabátka, amelyet – hála elődeink és a jelen nagy művészeinek, alkotóinak, gondolkodóinak – mindannyian magunkra ölthetünk, s többek leszünk általa. Egyfajta vértezet a tudatlanság és értéktelenség hétköznapi útvesztőiben. Ez a kabátka az M5 „szabóságában” mindenkire passzol. Ezek Morvai Noémi gondolatai a megújult kulturális csatornáról, amelyen vele is találkozhatnak a nézők.

„Az M5 műsoraiba érkező művészek nem pusztán kérdésekre válaszolnak, hanem egész lényükkel tanítanak. Minden egyes mozdulatuk, szavuk évtizedes munkásságuk lenyomata, amelyből rengeteget lehet tanulni” – véli Morvai Noémi, a megújuló M5 kulturális csatorna műsorvezetője, aki a Librettó, valamint az Agenda nézőit köszönti esténként.

A korábban a Librettó részét képező M5 Híradó önálló műsor lett, és új címmel Agendaként, ám változatlan tartalmi sokszínűséggel számol be anyaországi és határon túli kulturális eseményekről. A Librettó korábban kezdődik, most már minden hétköznap 18 órától várja a csatorna nézőit.

„Korábban három beszélgetés, valamint egy-egy bejátszó, helyszíni bejelentkezés fért az adásba, most már négy hosszabb beszélgetésre is van időnk, és a különböző helyszínekről, fesztiválokról, kiállításokról beszámoló kollégákkal is többször találkozhatunk, amelyben arra is törekszünk, hogy több határon túli eseményt is bemutassunk” – foglalta össze a tartalmi megújulás lényegét Morvai Noémi, aki kiemelte a megújult stúdió bensőséges hangulatát is.

„Nagyon jól érzem magam benne, a színei, a lelógó villanykörték kellemes hangulatot teremtenek. Egy olyan közeget, amelyben jó együtt létezni a vendégekkel, kollégákkal. A műsor rangját pedig továbbra is az adja, hogy olyan nagy művészek, mint például Tordai Teri, Rost Andrea, Hobo, vagy Lux Ádám szívesen jönnek hozzánk. Mi továbbra is olyan alkotókat mutatunk meg a kultúra minden szegmenséből, akikre méltán lehetünk büszkék.”

Nemcsak a műsorok újultak meg a csatornán, hanem új tartalmakkal is várják a nézőket.

Morvai Noémi különösen fontosnak tartja, hogy a kultúra otthona a magyar kultúra napján olyan értékeket hangsúlyozzon, amelyek közös szellemi örökségünk részét képezik. Ezért örömmel ajánlja január 22-én a Kontúr című műsort, amelyben Benkő Péter színművésszel láthatnak a nézők mélyinterjút, de a szintén új Magyar nők című magazinműsor is a kulturális élet, a színjátszás jeles képviselőjével, Jászai Marival foglalkozik. E gondolat mentén Morvai Noémi az M5 História szombat esti adását is kiemelte, hiszen annak témája Hunyadi Mátyás, valamint a magyar reneszánsz lesz.

Morvai Noémi kicsit távolabbra tekintve egy nagy kedvencét is szívből ajánlja az M5 nézőinek. Az Ifjú tudósok tudományos vetélkedő első évadának nagy sikere után, érkezik a folytatás. „Nagyon szeretem látni, megtapasztalni, hogy az utánunk jövő generáció mennyire másként áll az élethez, tehetségüket pedig most három új tudományterületen mutathatják meg. Nagyon várom a velük való találkozást” – fogalmazott Morvai Noémi, aki szívesen emlékezett vissza arra, ő miként kezdte pályáját 2005-ben a Dunán.

„Szerintem soha előtte és azóta se volt példa arra, hogy egy televíziós csatorna újsághirdetésben keresett volna munkatársakat. Úgy érzem, ez a kiskapu nekem nyílt akkor, mert 2200 jelentkező közül engem választottak” – árulta el Morvai Noémi, aki 2008-ban megkapta a Junior Prima Díjat, amely megerősítette abban, hogy jó úton halad. Mostanra pedig már többezer óra élő adással a háta mögött még mindig imádja a munkáját, különösen azt, hogy az elmúlt 17 évben a magyar kulturális élet szereplői közül szinte mindenkivel beszélgethetett. “Nagyon jó érzés, hogy nagy művészek, elismert alkotók és gondolkodók megnyílnak, mert tudják, jó kezekben vannak. Egyrészt már személyes a kapcsolat, másrészt tudják, jó helyre jönnek hozzánk. Lélekemelő a magyar kulturális család tagjának lenni” – fogalmazta meg érzéseit Morvai Noémi.

M5 – A kultúra otthona. A közmédia kulturális csatornája 2022-ben friss arculattal és új műsorokkal várja nézőit!