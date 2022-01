Elhunyt a barzil szamba királynője

Soares hat évtizedes karrierje alatt több mint 30 albumot adott ki. Zenéjét a rasszizmus és a diszkrimináció más formái elleni tiltakozásra is felhasználta – írja a BBC hírportálja.

Családja közlése szerint Rio de Janeiró-i otthonában hunyt el. „A szeretett és örök Elza megpihent, de örökké él a zenetörténelemben és a szívünkben és a világszerte több ezer rajongója szívében. Az utolsókig énekelt, ahogy mindig is akarta” – áll a család közleményében.

Elza Soares szegénységben született 1930-ban Rio de Janerio egyik favelájában. Életét átszőtték a tragédiák. Apja 12 évesen házasságra kényszerítette, a lány egy éven belül életet adott első gyermekének. Első férjétől, aki gyakran bántalmazta is, hét gyereke született, az első kettő azonban koraszülöttként jött világra és korán elhunyt.

Elza 21 éves volt, amikor a férfi meghalt. Később megvallotta, hogy ekkor gyakran lopott, hogy etetni tudja családját.

Később hozzáment Manuel Francisco dos Santoshoz, a Garrincha becenevű brazil focistához. Közös fiuk kilenc évesen meghalt. A házasság 17 éven át tartott, Elza végig támogatta férjét a sérülésekkel és az alkoholizmussal vívott harcában.

Elza Soares was not just a singer: she was THE singer. A black woman who started singing to pay the bills and named the Brazilian singer of the millennium. Her death is not only a terrible loss for Brazilian arts, but for the whole world.

Rest in Power, Elza Soares. pic.twitter.com/RvbSjdd9zr

— lou reading things (@lazyuniverses) January 20, 2022