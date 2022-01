Megújult a Duna közkedvelt vetélkedője – Sztárokkal tér vissza a Magyarország, szeretlek!

Új műsorvezetővel, Pindroch Csabával és új csapatkapitányokkal, Miller Zoltánnal és Vágó Bernadett-tel tér vissza a Magyarország, szeretlek! a megújuló Duna képernyőjére. Az ország közkedvelt vetélkedő showműsorának tizenegyedik évada január 30-án debütál.

A Duna megújulásával január 30-tól a Magyarország, szeretlek! is látványos változáson megy át. A szórakoztató vetélkedő új házigazdát kap. Pindroch Csaba Jászai Mari-díjas színművész műsorvezetőként új szerepben csillogtatja meg tehetségét. A műsor történetében először egy házaspár tölti be a csapatkapitányi szerepet. Miller Zoltán és Vágó Bernadett vezetésével hétről-hétre összemérik tudásukat a „zöldek” és a „pirosak”. A két népszerű musical énekes garantáltan új színt visz a zenés műsorba, amelyben jól ismert magyar slágerek is főszerepet kapnak.

Teljesen megújul a műsor arculata és díszlete is. A magyar tájegységekre jellemző szimbólumok jelennek meg, ikonikus épületek sziluettjei teszik izgalmassá a látványvilágot.

A Magyarország, szeretlek!-ben kiemelt szerep jut a zenének, éppen ezért a hét fős zenekar központi helyet kap, ráadásul élőben játszik majd. A jól ismert főcímdal, amely egybeforrt a műsorral, új hangszerelést kapott, és az első ünnepi adásban teljes egészében hallható lesz.

Magyarország, szeretlek! – január 30-tól a megújuló Dunán!