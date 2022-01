Kalapács alá kerül a világ legnagyobb csiszolt gyémántja

„Az Enigma soha korábban nem volt nyilvánosan látható” – mondta Nikita Binani, a Sotheby’s aukciósház londoni ékszerszakértője. A kiindulási árat meghatározták, ezt azonban csak külön kérésre közlik az érdeklődőkkel.

„A gyémánt több mint két évtizede van a jelenlegi tulajdonosnál, aki nem kívánja felfedni kilétét” – tette hozzá Binani. Arról, hogy ezt megelőzően hány tulajdonosa volt, egy családi örökség része volt-e, nincsenek információk.

A rare 555.55 carat diamond, dubbed “The Enigma,” will be the largest to ever appear at auction, part of a special single-lot sale that will accept cryptocurrency for the record-breaking jewelhttps://t.co/gXuBFRCYbp

— Forbes Middle East (@Forbes_MENA_) January 17, 2022