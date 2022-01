Ez a két film nyert a Golden Globe-díjátadón

A televíziós mezőnyben a legjobb drámasorozat trófeáját az Utódlás nyerte el a Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetségétől (HFPA), a legjobb vígjátéksorozat pedig a Hacks lett.

A kutya karmai közt kapta a legjobb drámai film, a West Side Story pedig a legjobb musical vagy vígjáték díját helyi idő szerint vasárnap este a Los Angeles-i Beverly Hilton Hotelben a megszokott külsőségek nélkül megrendezett Golden Globe-díjátadó ceremónián.

Congratulations to the cast and crew of Steven Spielberg’s #WestSideStory for their 3 #GoldenGlobe Wins including:

•Best Motion Picture, Musical or Comedy

•Best Actress, Musical or Comedy for Rachel Zegler

•Best Supporting Actress for Ariana DeBose pic.twitter.com/IH8gRx4u8z

