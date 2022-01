A Mariana-árokba készül az űrt megjárt japán milliárdos

Maezava Juszaku japán milliárdos, aki decemberben a Nemzetközi Űrállomáson járt, pénteken bejelentette, hogy az űr után a Föld legmélyebb pontjára, a Mariana-árokba is el akar jutni.

Az üzletember az expedíció terveiről a Japánban dolgozó külföldi tudósítók klubjában tartott sajtótájékoztatón beszélt Tokióban. Mint mondta, az már majdnem biztos, hogy milyen tengeralattjáróval utazik és milyen hosszú lesz az út. A részletekről azonban később számolnak be.

Maezava már az űrállomáson egy élő rádióadásban is megemlítette, hogy a világ legmélyebb pontjának elérése az álma.

A milliárdos közismerten szereti a szeszélyes gesztusokat: a Twitteren osztogat pénzt és nem titkolja, hogy nem tartozik az óvatosságukról híres japán vállalkozók táborába.

Maezava Kazahsztánból repült egy orosz Szojuz-űrhajóval december 8-án az űrállomásra, és december 20-án tért onnan vissza.

Hazatérése után sajtótájékoztatón osztotta meg élményeit, ahol arról is beszámolt, hogy alábecsülte a súlytalanság következményeit, és a Földre visszatérve meglepte a gravitáció.

A Zozo online divatáru vállalat alapítója 2023-ban a Holdat is meg akarja kerülni Elon Musk SpaceX űrhajójával, de már arról is beszélt a japán milliárdos, hogy szívesen ellátogatna a Holdra is.

Maezava a Hold-körüli útra hat-nyolc ismert művészt is magával akar vinni, mint mondta, hamarosan bejelenti, hogy kik fogják elkísérni.