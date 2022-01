Hat nap különbséggel hunytak el a francia tévés ikrek

Hetvenkét éves korában elhunyt Igor és Grichka Bogdanoff, mindketten ismert televíziós személyiségek voltak Franciaországban. Halálukat a koronavírus-fertőzés szövődményei okozták. A Bogdanoff fivérek az 1980-as években tudományos és tudományos-fantasztikus tévéműsort vezettek egy díszletűrhajón.

Koronavírus-fertőzésben elhunyt a 72 éves Igor Bogdanoff francia tévésztár. Igor hat nappal élte túl egypetéjű ikertestvérét, Grichkát, aki december 28-án hunyt el, szintén a fertőzésben – írja az Independent.

A Le Monde című francia napilap úgy értesült, hogy a fivérek december 15-én kerültek be a Georges Pompidou Kórház intenzív osztályára. Bár családjuk nem részletezte haláluk okát, ügyvédjük, Edouard de Lamaze megerősítette, hogy mindketten elkapták a vírust.

A két testvérhez közel álló forrás szerint egyikük sem volt beoltva koronavírus ellen, noha tudományos tévéműsorokat vezettek több mint egy évtizeden át.

Az ikertestvérek a hetvenes évektől kezdve számos népszerű tudományos és tudományos-fantasztikus műsor vezetői voltak. Az ikrek eredetileg alkalmazott matematikát és fizikát tanultak, a tévés karrier kedvéért hagyták félbe tanulmányaikat. Téziseiket a tudományos közösség nagy többsége vitatta.

A Bogdanoff fivérek 1979 és 1989 között vezették a Temps X című műsort, amely az Alkonyzóna (The Twilight Zone) , a Star Trek és a Ki vagy, doki? (Doctor Who?) televíziós sci-fi sorozatokat mutattak be a francia közönségnek.