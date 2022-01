Alaposan megtréfálták a legújabb Harry Potter-film szereplőit

A sasszemű Harry Potter-filmek rajongói egy apró hibát észleltek az HBO Max új különlegességében, a Harry Potter 20. évfordulója: Visszatérés a Roxfortba című műsorban, amely szombaton debütált.

Az év első napján debütált az HBO-n a Harry Potter-filmszéria indulásának huszadik évfordulóját ünneplő különkiadás, a Harry Potter 20. évforduló: Visszatérés Roxfortba, mely a filmsorozat szereplőivel idézi fel a széria megszületését, ikonikus pillanatait. Az igazán éles szemű nézők azonban észrevettek egy viszonylag nagyobb, de annál viccesebb bakit a játékidő alatt, melyről többen a TikTokon számoltak be – írja az NBC News.

A kétórás dokumentumfilm a franchise néhány kedvelt szereplőjét, köztük Daniel Radcliffe-et, Emma Watsont és Rupert Grintet is visszahozta azok közé a díszletek közé, ahol egy évtizeden át forgattak.

Természetesen nem lenne teljes a visszaemlékező film, a mindig huncut Weasley ikreket alakító James és Oliver Phelps nélkül. A testvérek a hét kötetből álló fantasysorozatban is a csínytevéseikről híresültek el, így valaki úgy döntött, most rajtuk a sor, ideje őket is megviccelni.

Amikor interjút készítettek a filmhez a fiúkkal, nevüket – látszólag véletlenül – felcserélték, így James kapta Oliver nevét, Oliver pedig testvére, James nevét. Az ikrek tréfának vették az egészet és Instagram-oldalukon viccesen reagáltak a csínyre.

„Azt hiszem az évek során elkövetett csínytevések után valaki úgy döntött, hogy bosszút áll” – mondta Oliver Phelps, a George Weasley-t alakító színész.

Tom Felton, aki Draco Malfoyt alakította a filmekben, tréfásan vállalta a csínytevést, és az Instagram-bejegyzésében beismerte: az én művem volt.

