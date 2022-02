Hollywood legszerethetőbb főgonosza volt Piton professzor – 76 éves lenne Alan Rickman

Február 21-én lenne hetvenhat éves Alan Rickman, Golden Globe- és Emmy-díjas brit színész, aki a legkülönfélébb műfajokban nyújtott maradandót a filmvásznon és a színpadon. Filmjeiben gyakran alakított negatív karaktereket, ilyen volt például a Die Hard, a Robin Hood, A tolvajok fejedelme, de a Harry Potter-filmekben is sokáig rossz színben tetszelgett a vásznon.

Alan Sidney Patrick Rickman Londonban született, s már gyerekkorában érdekelte a színészet, gyakran lépett fel iskolai előadásokon. Színészként az 1975-ös Nashville című, Robert Altman rendezte zenés film volt rá a legnagyobb hatással. Érettségi után grafikusnak készült, s ekkoriban ismerte meg későbbi feleségét, akivel több évtizedes együttélés után 2012-ben házasodtak össze.

A Royal College of Art hallgatójként barátaival Graphiti néven céget alapított, végül mégis a színészet mellett döntött. Huszonhat évesen elnyerte a Royal Academy of Dramatic Art ösztöndíját (később maga is az intézmény alelnökeként tevékenykedett), ezzel megkezdődött színészi karrierje. A Royal Shakespeare Company tagjaként klasszikus és modern színházi produkciókban egyaránt színpadra lépett.

Az amerikai közönség előtt 1986-ban a Veszedelmes viszonyok című darabban mutatkozott be a Broadwayn, a csábító Valmont grófjának megformálásáért egy évvel később a színházi Oscar-díjként emlegetett Tony-díjra jelölték. A filmváltozatra azonban nemet mondott (helyébe John Malkovich lépett), inkább a Drágán add az életed! (1988) című akciófilmet választotta. A hidegvérű terrorista megalapozta filmes hírnevét, ezt követően előszeretettel bíztak rá gazember és cselszövő szerepeket, 1992-ben a Robin Hood, a tolvajok fejedelme című kalandfilmben a gonosz nottinghami bíróként a legjobb mellékszereplő kategóriában elnyerte a brit filmakadémia (BAFTA) díját.

Alan Rickman, Nothingam bírájaként a Robin Hood, a tolvajok fejedelme című filmben (Forrás: facebook.com)

Rickman nem hagyta, hogy beskatulyázzák, alakított csellón játszó romantikus szellemet Anthony Minghella Szívből, igazán című filmjében (a szerep kedvéért még csellóórákat is vett), nemes embert az Értelem és érzelem című romantikus filmben, amelyben először játszott együtt Emma Thompsonnal. Emlékezetes alakítást nyújtott az ír függetlenségi háború hőséről készült Michael Collins című életrajzi drámában, a parádés szereposztású Igazából szerelem című romantikus komédiában Emma Thompson hűtlen férjeként tűnt fel, a Bob Roberts című politikai szatírában kampánymenedzsert alakított. A Raszputyin (1996) című televíziós történelmi dráma főszerepéért Emmy- és Golden Globe-díj lett a jutalma.

Perselus Piton varázslás közben(Forrás: facebook.com)

1997-ben a Téli vendég című alkotással rendezőként is bemutatkozott, a kamera mögül Emma Thompsont és a színésznő édesanyját, Phyllida Law-t instruálta, művét több filmfesztiválon is kitüntették. Ezt követte talán legismertebb szerepe, a népszerű Harry Potter-sorozat Piton professzora, játszott a Tim Burton által rendezett Sweeny Todd, a Fleet Street démoni borbélya című zenés horrorban, a Borban az igazság című amerikai vígjátékban, a Dől a moné című krimikomédiában, s jellegzetes hangját kölcsönözte az Alice csodaországban (2010) című mesefilmnek.

2015-ben rendezőként és forgatókönyvíróként jegyezte a XIV. Lajos udvarában játszódó kosztümös vígjátékot, A virág románcát (A Little Chaos), melynek Kate Winslet volt a főszereplője, magára pedig a francia király szerepét osztotta. Utolsó színészi alakítását a modern, drónos hadviselés morális dilemmáit tárgyaló Az élet ára című háborús drámában nyújtotta, a 2016-ban bemutatott Alice Tükörországban című fantasztikus filmnek hangját kölcsönözte.

Az egyik legsokoldalúbb brit színész, aki egymástól távol eső műfajokban próbálta ki magát és mindegyikben maradandót alkotott, a színházzal sem szakított. Több alakítását is zajos sikerrel fogadta a kritika, 2002-ben Noel Coward Magánélet című, harmincas évekből származó darabjában nyújtott alakításáért a Tony-díj mellett a hazájában legrangosabb színházi elismerésnek számító Laurence Olivier-díjra jelölték.

Alan Rickman 2016. január 14-én halt meg rákbetegség következtében. Már nem szerepelhetett a nagysikerű Igazából szerelem egy évvel későbbi folytatásában, a negyedórás rövidfilmmel az alkotók egy karitatív szervezetet támogattak.

Érdekesség, hogy a Négy esküvő és egy temetés című nagysikerű filmben eredetileg neki szánták a végül Hugh Grant által alakított szerepet, a Pierce Brosnan főszereplésével forgatott Aranyszem című filmben viszont ő utasította vissza James Bond ellenségének szerepét, akit Sean Bean formált meg.

Elnyerte a Golden Globe-, az Emmy- és a BAFTA-díjat, az Oscar-díjra azonban egyetlen alkalommal sem jelölték. Egyik legutolsó elismeréseként 2015-ben a világ filmművészetéhez való kiemelkedő hozzájárulásáért Kristián-díjat kapott a prágai Febiofesten.

Két éve jelentették be, hogy könyv formában jelentetik meg naplóit, amelyeket a népszerű színész több mint 25 évig vezetett. Ezekben nemcsak a magánéletével és színészi munkáival kapcsolatos gondolatait vetette papírra, hanem barátságokról és politikáról, színházlátogatói tapasztalatairól és kulisszák mögötti forgatási történetekről is beszámolt.