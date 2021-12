Vagyonokat fizettek Stallone emléktárgyaiért

Nyolcszoros árat, 437 500 dollárt (155,2 millió forintot) adtak azért a jegyzetfüzetért, amelybe a hollywoodi akciósztár a későbbi sikerfilmről, az 1976-os Rockyról szóló ötleteket és forgatókönyv-szövegeket jegyzett le – közölte a Julien’s aukciósház.

A kés, amelyet a Rambo – Első vér című filmben használt a színész, 128 ezer dollárért (41,7 millió forintért), a Rocky III. sárga boxcipői 62 500 dollárért (20,4 millió forintért) cseréltek gazdát.

A Los Angeles-i árverésen a szervezők szerint világszerte rajongók és gyűjtők százai licitáltak.

