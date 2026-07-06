80 éves a hollywoodi akciófilmek legendája, Sylvester Stallone

Július 6-án ünnepli nyolcvanadik születésnapját Sylvester Stallone Golden Globe-díjas amerikai filmszínész, rendező, akciófilmek sztárja, akinek neve Rocky és Rambo alakjával forrt össze.

Michael Sylvester Gardenzio Stallone New Yorkban, Manhattan szegény bevándorlók lakta Hell’s Kitchen városrészében született, fodrász apja Szicíliából érkezett, anyja egy amerikai táncosnő és jósnő volt. Öccse, Frank Stallone szintén színész lett. Sylvester Stallonénak születésekor megsérült arcának bal alsó fele, ami részleges izombénuláshoz vezetett, és emiatt alakult ki fura beszéde, ami később a filmvásznon egyik védjegye lett. Szülei válása miatt nehezen kezelhető fiú volt, kiváló fizikai képességei révén azonban a középiskola után sportösztöndíjat kapott a svájci American College-ba, ahol a futballcsapat kapitánya lett. Hazatérése után a Miami Egyetem dráma szakán tanult, majd 1969-ben New Yorkba ment, hogy színész legyen, de ehelyett évekig csak alkalmi munkákból élt.

1975-ben már csak száz dollár volt a bankszámláján, amikor három nap alatt megírt egy forgatókönyvet egy lecsúszott bokszolóról, aki megkapja élete nagy lehetőségét és a világbajnok ellen állhat ki. A forgatókönyvért negyedmillió dollárt kínáltak neki, de Stallone ragaszkodott ahhoz, hogy a stúdiók által kiszemelt Robert Redford vagy Burt Reynolds helyett ő játssza a főszerepet. Kompromisszumként 28 nap alatt, alig egymillió dolláros költségvetéssel forgatták le a filmet, és az általa játszott Rocky Balboa egycsapásra sztárrá és gazdag emberré tette – a 40 millió dolláros bevétel 10 százaléka nála landolt.

A film tíz Oscar-jelölést kapott, ebből kettőt Stallone a legjobb férfi főszereplő és a legjobb eredeti forgatókönyv kategóriában, a Rocky végül három Oscart kapott, köztük a legjobb filmét.

A Rocky-filmekből az elmúlt évtizedekben kilenc folytatás készült. A legnagyobb szakmai sikert a 2015-ös Creed – Apollo fia aratta, amelyben Rocky Balboa idős edzőként tér vissza, Stallonét élete alakításáért majd négy évtized után jelölték ismét Oscar-díjra. A Golden Globe-díjat el is nyerte, a gálán így fogalmazott: „Szeretném megköszönni képzeletbeli cimborámnak, Rocky Balboának, akinél a világon soha nem volt jobb barátom”. A 2018-as Creed II-ben az a Dolph Lundgren is szerepelt, aki a Rocky 4-ben Balboa nagy ellenfelét, az orosz Ivan Dragót alakította, e filmben az újdonsült bajnok Adonis Creed Rocky irányításával Drago fiával mérkőzik meg. A Creed-saga harmadik része 2023-ban került a mozikba, de ennek Stallone már csak az egyik producere volt.

Másik óriási sikere a vietnámi háború poklát megjárt veterán hős, John Rambo szerepe volt, a David Morrell kisregényéből életre kelt szuperkatona neve mára fogalommá vált.

Az első részben (1982) még a túlbuzgó kisvárosi seriffel hadakozó Rambo a második résztől kezdve Vietnámban, Afganisztánban, Mianmarban teljesít veszélyes küldetéseket, a 2019-es (eddig) utolsó filmben pedig a mexikói drogbárókkal veszi fel a harcot. A legtöbb rész forgatókönyvét részben vagy egészben Stallone írta, némelyiket maga is rendezte.

A nyolcvanas évek végén olyan akciófilmekben szerepelt, mint a Kobra, a Túl a csúcson, A bosszú börtönében vagy a Tango és Cash. Más műfajokban is kipróbálta magát, 1983-ban ő rendezte John Travolta főszereplésével és a Bee Gees zenéjével készült Életben maradni című zenés filmet. 1991-ben került a mozikba az Oscar, egy évvel később az Állj, vagy lő a mamám! című vígjátéka, de a fogadtatás azt jelezte, hogy ez nem az ő műfaja. Visszatért az akciófilmekhez, mint a Cliffhanger – Függő játszma, A pusztító, A specialista, a Dredd bíró és a Bérgyilkosok. „Sly” a műfaj egyik legjobban fizetett sztárjaként tündökölt, aki a veszélyes mutatványokhoz sem kért dublőrt, ezért több sérülést is szenvedett.

Az új évezredben csillaga kezdett megfakulni.

2010-ben aztán összeszedett egy halom régi akcióhőst, és elkészítette a Feláldozhatók széria első darabját, olyan sztárokkal, mint Jason Statham, Jet Li, Mickey Rourke, Bruce Willis és Arnold Schwarzenegger, a franchise negyedik része 2023-ban került a mozikba. Sorozattá terebélyesedett a Szupercella is, amelyben Stallone börtönök biztonságát teszteli, kalandjait eddig három részben mutatták be, az utolsót 2019-ben. Emellett Stakar Ogord szuperhőst alakította a Marvel-moziverzum égisze alatt készült A galaxis őrzői második és harmadik részében. 2021-ben Az Öngyilkos osztag című produkcióban egy óriási humanoid cápának kölcsönözte a hangját. 2022 óta a Taylor Sharidan rendezte Tulsa királya című televíziós gengsztersorozatban játszik főszerepet.

A színész jelenleg is számos projekten dolgozik, többek közt a készülő John Rambo című előzményfilmben executive producerként működik közre (várhatóan 2027-ben kerül a mozikba), de sajtóhírek szerint Quentin Tarantinóval közösen dolgozik egy, az 1930-as évek világában játszódó gengsztersorozaton, amelyben rendezőként és íróként is szerepet vállalt.

Csillaga 1984 óta látható a hollywoodi Hírességek sétányán,

2023-ban mutatták be az életéről szóló dokumentumfilmet Sly címmel, idén szeptemberben pedig a könyvesboltokba kerül a The Steps című önéletrajzi könyve.

Kiemelt kép: Sylvester Stallone olasz származású amerikai színész a 47 Meters Down: Uncaged című film bemutatóján Los Angelesben (Fotó: MTI/Etienne Laurent)