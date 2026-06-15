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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Arnold Schwarzenegger biciklivel járta Budapest utcáit, a Szent István-bazilikánál kapták lencsevégre

Szerző: hirado.hu
2026.06.15. 12:34

Főoldal / Bulvár

| Szerző: hirado.hu
Ismét Budapesten dolgozik Arnold Schwarzenegger: a világhírű színész a The Kelly’s című film forgatására érkezett a magyar fővárosba, ahol Liam Hemsworth is partnere a produkcióban.

A 78 éves filmsztár nem először választja Magyarországot munkája helyszínéül, és ahogy korábban, úgy most sem zárkózik be hotelszobájába a forgatási szünetekben. Az elmúlt napokban több budapesti helyszínen is feltűnt: látták a Márvány utcában, valamint a belvárosban is, ahol jellegzetes kerékpárján közlekedett.

Legutóbb saját sporttal foglalkozó Instagram-oldalán osztott meg egy mosolygós képet magáról, amelyen a Szent István-bazilika előtt ül biciklijén.

A fotó mellé azt írta:

„Arnold Budapesten! Nem számít, hol van a világban, fittnek maradni mindig az első!”

Úgy tűnik, Schwarzenegger számára a rendszeres mozgás a sűrű forgatási időszakok alatt is kiemelten fontos, Budapestet pedig továbbra is szívesen fedezi fel két keréken.

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Kiemelt kép: Arnold Schwarzenegger osztrák származású amerikai színész (Fotó: MTI/EPA/Enric Fontcuberta)

színész Arnold Schwarzenegger Budapest

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