Arnold Schwarzenegger biciklivel járta Budapest utcáit, a Szent István-bazilikánál kapták lencsevégre

A 78 éves filmsztár nem először választja Magyarországot munkája helyszínéül, és ahogy korábban, úgy most sem zárkózik be hotelszobájába a forgatási szünetekben. Az elmúlt napokban több budapesti helyszínen is feltűnt: látták a Márvány utcában, valamint a belvárosban is, ahol jellegzetes kerékpárján közlekedett.
Legutóbb saját sporttal foglalkozó Instagram-oldalán osztott meg egy mosolygós képet magáról, amelyen a Szent István-bazilika előtt ül biciklijén.
A fotó mellé azt írta:
„Arnold Budapesten! Nem számít, hol van a világban, fittnek maradni mindig az első!”
Úgy tűnik, Schwarzenegger számára a rendszeres mozgás a sűrű forgatási időszakok alatt is kiemelten fontos, Budapestet pedig továbbra is szívesen fedezi fel két keréken.
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Kiemelt kép: Arnold Schwarzenegger osztrák származású amerikai színész (Fotó: MTI/EPA/Enric Fontcuberta)