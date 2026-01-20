Fellázadt David Beckham fia: szerinte szüleinek fontosabb a családi név, mint az ő házassága

Brooklyn Beckham, a világhírű brit futballista David Beckham és a Spice Girls egykori énekesnője, Victoria Beckham fia nyilvánosan vádolta meg szüleit azzal, hogy kontrollálják, megalázzák, és tudatosan próbálják tönkretenni a házasságát.

A Daily Mail beszámolója szerint a 26 éves séf egy hatoldalas Instagram-posztban írta le, hogy szerinte a szülei irányítani akarják az életét, megalázzák, és szorongást okoztak neki, miközben mindenek fölé a „Beckham brandet” helyezik. Úgy fogalmazott: nem kíván megbékélni velük, és most először saját magát választja.

A Daily Mail beszámolója szerint Brooklyn azt is kijelentette, hogy felesége, Nicola Peltz mellett talált rá a békére, miután hosszú ideig bénító szorongással küzdött. A pár hónapok óta távol marad minden fontos családi eseménytől, köztük David Beckham 50. születésnapjától is.

Brooklyn szerint a családon belüli törés 2022 áprilisában, az esküvőjük idején kezdődött, amikor állítása szerint szülei „vég nélkül” próbálták aláásni a kapcsolatukat.

Kapcsolódó tartalom Lovagi rangra emelte a brit uralkodó David Beckhamet

Azt is felrótta édesanyjának, Victoriának, hogy az utolsó pillanatban visszalépett Nicola menyasszonyi ruhájának elkészítésétől, ami annyira kínos helyzetet teremtett, hogy később a fogadalom megújítását már Brooklyn családja nélkül tartották meg.

Apját is bírálta: elmondása szerint az Egyesült Királyságban járt, hogy találkozzon vele David 50. születésnapja kapcsán, de a találkozási kéréseit figyelmen kívül hagyták, majd végül csak azzal a feltétellel egyeztek bele a találkozóba, hogy Nicola nem lehet jelen.

Bejegyzésében Brooklyn azt írta, évekig hallgatott, és mindent megtett azért, hogy a problémák magánügyek maradjanak, de nem bírta tovább.

Kiemelt kép: Brooklyn Beckham, David Beckham, Victoria Beckham – Shutterstock