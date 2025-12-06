Különleges családi szokás: Muri Enikő elárulta, mivel töltik a karácsonyt

A szakmai elfoglaltságait az ünnepi időszakban félre teszi és karácsonykor mindig szünetet tart Muri Enikő: idejét magának, szeretteinek, az ünnep megélésének szenteli. A Csináljuk a fesztivált! szilveszteri különkiadásában is fellépő énekes különleges karácsonyi hagyományukról a Duna Család-barát című műsorában mesélt.

„A karácsony csak a családé, ilyenkor mindig kihúzom magam a dugóból” – fogalmazott a Duna délelőtti magazinműsorának vendégeként az énekes, arra utalva, hogy bármilyen sok elfoglaltsága van a Sugarloaf együttessel, vagy akár színházi fellépésekkel, az ünnepet szerettei körében tölti. Legfontosabb számára ilyenkor az együttlét, a közös vacsora szenteste, karácsonykor pedig a nagy családi pillanatok. „Van egy kevésbé tipikus szokásunk ilyenkor, nagyon szeretünk együtt játszani, egy sajátos kitalálóst, amelyben régi magyar szavakat veszünk elő és ki kell találni jelentésüket. Így a játék egyben tanulás is lesz” – árulta el Muri Enikő.

Az idei közös családi játékig azonban még számtalan feladat vár rá, klipet készítettek a Sugarloaf új dalához, amelyet azonban majd csak az ünnepek után mutatnak be. Szimfonikus zenekari koncertjüket tervezik hangzóanyagként kiadni, mindeközben pedig a Jégvarázs Elzájának szerepében nyújtja át a szeretet csodáját a színpadról a nézőknek.

Szilveszterkor a Duna nézői is találkozhatnak Muri Enikővel. A Csináljuk a fesztivált! különkiadásában Veres Mónikával közösen Cserháti Zsuzsa ikonikus óévbúcsúztató slágerlével, a Különös szilveszterrel szórakoztatják a show nézőit.

A teljes beszélgetés újranézhető a Médiaklikken.

Kiemelt kép: MTVA/Markal Ádám