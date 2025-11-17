Faragó András: A kórházban volt időm gondolkodni

Tíz éve diagnosztizálták a színművészt 2-es típusú diabétesszel: egy nem gyógyuló seb vezetett az akkor ijedtséget okozó felismeréshez. Faragó András „Topi” azóta életmódot váltott, és elhagyhatta az inzulint is. Tapasztalatairól, életviteléről a Ridikül vendégeként mesélt.

A diabétesz világnapja apropóján szakértők és ismert emberek hívták fel erre, a ma már millióék életében jelen lévő betegségre a figyelmet a Duna délutáni talkshow-jában. A Ridikül aktuális háziasszonya, az M5 műsorvezetője, Sipos Szilvia – aki maga is érintett a témában –, Károlyi Hortenzia diabetológus, belgyógyász és Muskát Erika, a Sportos Cukorbetegek Egyesületének elnöke mellett Kovács Áron műsorvezető, énekes, valamint Faragó András „Topi” színművész társaságában beszélgetett és adott tanácsokat a cukorbetegség kapcsán.

Faragó András kiemelte, a legfontosabb a megelőzés, de mire ő kórházba került, már elkésett ezzel. „Egy nem gyógyuló seb volt az intő jel, amikor orvoshoz kerültem, már 23-as cukrom volt és nem lehetett segíteni, egy lábujjam bánta ezt. Az amputációs osztályon volt időm gondolkodni és tájékozódni. Amikor kiderült, mi a bajom, az első nagy ijedtség után rájöttem, az élet nem áll meg és lehet változtatni” – mondta őszintén a Ridikül vendégeként. A színművész életmódváltása annyira sikeres volt, hogy fél év múlva elhagyhatta az inzulint is. Azóta tudatosan táplálkozik, mint fogalmaz, kis hűtőtáskával jár dolgozni, és az otthon készített ételt fogyasztja.

Sorstársa, Kovács Áron műsorvezető, énekes a cukorbetegség 1-es típusával él együtt kilencéves kora óta, a betegség ezen fajtája nem gyógyítható és nem kezelhető inzulin nélkül, valamint nem életmódbeli okozat áll a hátterében. „Hamar megismerkedtem az örökké és a soha fogalmával. Az orvosok közölték, ebből soha nem gyógyulok ki, én örökre cukorbeteg maradok” – mondta, hozzátéve, megtanult együtt élni állapotával, de az elfogadás okoz nehézséget, még manapság is. „A betegség, mint egy tanár áll feletted, és rád koppint, ha valamint elrontasz” – fogalmazta meg érzéseit Kovács Áron, hangsúlyozva, életét, boldogságát nem hátráltatta soha diabétesze.

