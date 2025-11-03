Rosszul sült el Sydney Sweeney titkos randevúja

Feszültség kíséri a színésznő magánéletét. Sydney Sweeney titokban találkozott volt vőlegényével, Jonathan Davinóval, miközben Scooter Braunnal is komoly kapcsolatban van. A rövid éjszakai randevú heves vitával ért véget, amit több szemtanú is látott Santa Monicában.

A két híresség röviden beszélgetett, de a barátságos hangulat hamar vitába fordult. Egy forrás szerint Sydney Sweeney hangosan összeveszett Davinóval, és arra kérte, hagyja békén. A jelenet után a színésznő láthatóan feldúltan távozott – számolt be a Daily Mail.

Sydney Sweeney és Scooter Braun kapcsolata

A találkozó előtt már több forrás is arról számolt be, hogy a színésznő romantikus kapcsolatban áll a zenei menedzser Scooter Braunnal.

A hírek szerint a kapcsolatuk egyre komolyabb, és a közeljövőben akár az összeköltözés is szóba kerülhet.

Sweeney és Braun állítólag a nyáron ismerkedtek meg Jeff Bezos és Lauren Sánchez olaszországi esküvőjén, és azóta többször látták őket együtt Los Angelesben és Lake Tahoe-nál. Barátaik szerint a kapcsolatuk „intenzív és őszinte”, a színésznő családja pedig örül az új románcnak.

A Sydney Sweeney és Jonathan Davino közti szakításról márciusban érkeztek az első hírek, miután többéves kapcsolatuk után különváltak. Davino filmproducerként dolgozik, és korábban eljegyezte a színésznőt, ám az esküvőre végül nem került sor.

Kiemelt kép: Sydney Sweeney Fotó: Getty Images