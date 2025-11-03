Pletykacunami alakult ki Palvin Barbi körül: valóban nyitott házasságban él az álompár?

A világhírű magyar modell, Palvin Barbara és férje, Dylan Sprouse kapcsolatáról egyre több pletyka lát napvilágot – ezúttal arról beszélnek, hogy nyitott házasságban élnek.

A Bors szellőztette meg azt az újabb pletykát, ami a világhálón terjed Palvin Barbara és férje, Dylan Sprouse házasságáról: bennfentes információk szerint a sztárpár továbbra is nyitott kapcsolatban él. A döntés hátterében a két híresség elfoglalt életvitele és a távolság állhat. Korábban megcsalási vádak is felmerültek, ám a pár azóta is több eseményen együtt jelent meg – írja a lap.

A világhírű magyar topmodell és az amerikai színész 2023-ban házasodott össze, ám az elmúlt hónapokban egyre több forrás állítja, hogy a pár nyitott házasságban él. A pletykák szerint míg a modell folyamatosan utazik fotózások és divatbemutatók miatt, addig Dylan Sprouse leginkább filmes projekteken dolgozik.

A rajongók azonban megosztottak a pletykák kapcsán: sokan hisznek abban, hogy a pár kapcsolata továbbra is erősnek mondható, mások szerint viszont baj van a háttérben. A találgatások korábban is felerősödtek, amikor több nő is állította, hogy Dylan Sprouse megcsalta Palvin Barbarát.

Egyes pletykák szerint a színészt egy fiatal TikTok-sztárral is kapcsolatba hozták. Bár a hírek sosem nyertek bizonyítást, az interneten sokan azt találgatták, hogy a pár csak a látszat kedvéért marad együtt.

Most viszont újabb irányt vett a történet: a Redditen „bennfentesnek” nevezett felhasználók szerint a két híresség nyitott kapcsolatban él, és megegyeztek abban, hogy mindketten szabadon ismerkedhetnek.

A szóbeszéd ellenére Palvin Barbi és Sprouse az utóbbi hónapokban többször is együtt jelent meg a nyilvánosság előtt. Dylan akkor is ott volt felesége oldalán, amikor Barbara a Victoria’s Secret kifutóján tündökölt, és a modell nyári műtétje alatt is végig mellette maradt.

A rajongók többsége reméli, hogy mindez csak egy rosszindulatú pletyka és a két sztár ezt követően csak felhőtlen boldogságáról számol majd be a közösségi médiában.

Kiemelt kép: Palvin Barbara modell és Dylan Thomas Sprouse amerikai színész (Fotó: MTI/EPA-ANSA/Ettore Ferrari)